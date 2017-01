Vacunatorio del San Roque registra demanda por ingreso escolar y fiebre amarilla

En declaraciones a, la enfermera Cristina Smuck, contó que la vacuna contra la varicela entró en el calendario nacional para los chicos de 15 meses, y a partir del día 15 de enero ingresarán las vacunas contra la meningitis para los niños nacidos en octubre de 2016.Asimismo, recordó que "todos los varones nacidos en el año 2006, que cumplen 11 años, se deben colocarán la vacuna contra el VPH (Virus del Papolima Humano), las cuales llegan estos días".Desde el vacunatorio indicaron además que las mujeres embarazadas, que estén de 20 semanas o más, "deben aplicarse la triple bacteriana celular. Tienen que hacérsela por más que el ginecólogo no se los indique, ya que previene el coqueluche o tos convulsa en el recién nacido. Es calendario nacional, no se precisa orden médica. Y ha habido muchos casos en bebitos de madres no vacunadas", alertó Smuck.Finalmente, la enfermera aclaró que si bien "hay mucho movimiento por el tema de la fiebre amarilla", por el momento "no tenemos la vacuna, estamos a la espera de que llegue". Y dio cuenta si bien "cuando están por cruzar la frontera, le pueden colocar la vacuna, no van a estar prevenidos porque necesitan unos 15 días para estar cubiertos". Cada dosis que se aplica tiene una validez por 10 años.El vacunatorio del San Roque funciona de lunes a viernes de 7 a 17. El ingreso hasta las 14 es por calle La Rioja, luego por cuestiones de seguridad se accede por calle La Paz. Se debe asistir con el carnet de vacunación y DNI.