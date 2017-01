A pesar de las intensas lluvias, no hay evacuados en Paraná

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El subdirector de Protección Civil de Paraná, José Luis Meiners, informó a Elonce TV que durante la mañana de este miércoles recibieron unos 50 llamados pidiendo asistencia a raíz de las intensas precipitaciones.



Indicó que por ello salieron con las cuadrillas "a realizar la verificación. Ha sido una tormenta eléctrica intensa pero con una caída de agua que no superó los 40 milímetros", acotó.



Tras aclarar que "las familias van a la casa de vecinos o parientes", ratificó que por ahora no hay evacuados.



Las zonas más afectadas fueron Bajada Grande, barrio San Agustín y Cáritas. "La mayoría de los problemas son por cloacas desbordadas", dijo.



"La gente quiere que se la asista ya, pero al caer mucha agua en poco tiempo tenemos que darle prioridad a los lugares donde hay menores o discapacitados", refirió Meiners, quien lamentó: "Las llamadas telefónicas que no son ciertas y son para embromar nos hacen perder tiempo. Tenemos entre 25 y 30 comunicaciones que no son reales".