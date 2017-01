Investigan el caso de la directora que habría cambiado nota de su nieta

Paraná Denuncian que directora de escuela cambió las notas de su nieta

El Consejo General de Educación (CGE) resolvió investigar qué sucedió en la Escuela Nº 5 Manuel Belgrano. Allí, una profesora de Educación Física denunció a la supervisora de nivel que le habrían modificado la nota que le puso a una alumna, y que esa alumna es la nieta de la directora.El cambio pudo darse por cuanto el mecanismo de funcionamiento de la escuela para las calificaciones está concentrado en el maestro de grado. Los profesores de área -Música, Educación Física-entregan la nota de cada alumno a la vicedirectora, ésta las visa, y se las pasa a la maestra, y la maestra es quien la deja asentadas en el boletín de calificaciones.Todo ese trámite se cumplió. Pero en medio ocurrió que la profesora de Educación Física pudo corroborar que a una alumna le había puesto de calificación un 9, y en el registro oficial de la escuela hubo una "corrección" y en lugar del 9 alguien escribió el 10. Ese alguien, según la denuncia que ahora tramita Educación, habría sido la directora, Viviana Pross.La sospecha es que la modificación de la nota fue hecha para posibilitar que la niña pudiera ser abanderada.La directora de Educación Primaria, Rosana Castro, quien dijo no estar al tanto de la situación. La Escuela Belgrano es de nivel primario. Quien sí está al tanto del asunto es el presidente del Consejo de Educación, José Luis Panozzo, quien se mostró alarmado por el hecho."Si esto es así es una barbaridad. No entiendo por qué podría recurrirse a una modificación de la nota. Es mejor conseguir el lugar de mejor compañero antes que el de abanderado. Ya he pedido la documentación sobre este caso, y si se encuentra una irregularidad vamos a pedir una", adelantó Panozzo.La denuncia que se planteó a nivel de la Supervisión Departamental de Educación indica que la directora de la Escuela Belgrano adulteró el boletín de calificaciones de una alumna, y ordenó que se cambiara una nota para así beneficiar a su nieta, y ésta pudiera ser la abanderada.El hecho ocurrió con la nota de Educación Física. Aunque ya hay otra investigación en curso por cuanto se sospecha que habría ocurrido igual situación con la maestra de Tecnología."En el caso de la maestra de Tecnología lo advirtió después, y en el medio ocurrió lo de los concursos, y casi no había docentes en la escuela. Pero en mi caso, yo lo vi, puedo dar fe: mi nota fue cambiada", cuenta la profesora de Educación Física.--¿Es la primera vez que pasa?--En mi caso sí. Yo no tuve ninguna duda al momento de denunciar, porque me pareció que no puede darse algo así en una escuela, donde los docentes enseñamos valores. Esto no puede pasar.--¿Y cómo pudo ocurrir?--Pasa que los profesores de área no ponemos directamente la nota en el boletín. Nosotros pasamos las notas de cada alumno a la vicedirectora; ella las visa, y después se las pasa a la maestra de grado. Las maestras pasan todas las notas, se concentra en una sola persona, de otro modo serían muchas personas que estarían manejando un documento delicado como es el boletín. La maestra es finalmente quien pasa las notas que cada docente pone al alumno. Uno confía en las personas, en que se van a respetar las notas que le pusimos al alumno.Stella Maris Salas, supervisora de Educación de Paraná, admitió que está al tanto del hecho denunciado en la Escuela Manuel Belgrano."Lo estamos tratando. Pasa que el tema surgió ya sobre el final del ciclo lectivo, cuando los alumnos y los docentes no estaban en la escuela. Acá lo que se denuncia es que aparentemente hubo un cambio de la nota para posibilitar que la alumna pueda ser abanderada. La profesora de Educación Física se lo comunica a la supervisora de artística, y esta supervisora a la supervisora general de la escuela", indicó.La pesquisa que dio comienzo Educación pero que quedará aplazada ahora, durante el receso, hasta el reinicio del ciclo lectivo, en febrero, cuando el personal directivo vuelva a la escuela, es si efectivamente existió ese hecho irregular, y de haber existido, si fue aislado o si es un modus operandi que se ha reiterado en otras ocasiones."Lo que primero se hará es cerciorarse de que esto efectivamente ocurrió tal como se lo cuenta. Se habló con la supervisora, que me informó de la denuncia. Pero en un primer momento no sabíamos que se trataba de la nieta de la directora. De eso nos enteramos después. Ya con esta denuncia, lo que vamos a hacer es investigar, ver si esto se repite en otros momentos, con otros alumnos, si ocurrió sólo con esta alumna. Pero esto quedará ya para la vuelta a clases", anunció Salas.La funcionaria agregó que "también hay que hablar con los docentes de la escuela, para saber si esto se repite. Vamos a esperar también el descargo por escrito que hará la directora de la Escuela Belgrano. Ahora, todos están de receso, tanto supervisores como personal docente. Pero esto no va a quedar así, se tomarán las medidas que sean necesarias, porque algo así no puede ocurrir en una escuela. Hay que investigar si esto es verdad, y si es verdad cómo es que se dio. Hay un Tribunal de Disciplina que luego tendrá que actuar".