Los números para comunicarse en caso de emergencia por temporal

A raíz de la vigencia de un alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional que pronostica que sobre el área de cobertura continuarán desarrollándose tormentas, con mejoramientos temporarios, donde algunas podrían ser fuertes, acompañadas de ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos periodos en forma localizada y especialmente ráfagas intensas la Municipalidad recuerda a los vecinos las recomendaciones más importantes para facilitar el mejor escurrimiento del agua.



En ese sentido, se reitera la necesidad retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta, y especialmente solicita que no se coloquen las bolsas de residuos sobre la acera para facilitar un mejor escurrimiento de las aguas.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que tradicionalmente suelen presentar problemas de anegamiento temporal.



Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.



Quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse a los siguientes teléfonos:



Emergencias: 911

Policía (Comando radioeléctrico) 101

Bomberos 100

Ayuda al niño 102

Defensa Civil 103

Emergencia ambiental 105

Emergencia náutica 106

Emergencia médica 107

Asistencia a la persona en crisis 135

Servicio Sacerdotal de Urgencia 133 (de 21.00 a 6:00 hs)



Hospitales

Hospital San Martín 4233705 / 4840363 / 4234545

Hospital San Roque 4230264 / 4230460 / 4230542

Hospital de Salud Mental 4331598 / 4331817

Hospital Arturo Illia 4201823 / 4201824

Hospital Domagk 4218851 / 4220897

Hospital Militar 4206754 / 4206755

Hospital Pascual Palma 4241999 / 4246469



Policía

- Cuerpo y Guardia 154601938 / 4209063

Gualeguaychú y Belgrano

- Comando Radioeléctrico 154601937 / 154602321 / 4222222 / 4211008 / 4211009 / 4211010 / 4211012 / 156221202

Villaguay Nº 247

- Comisaría Cuarta 156221379 / 4206222

Alte. Brown N° 201

- Comisaría Décima 156222017 / 4206204

Cochrane y Pacto Unión Nacional

- Comisaría Decimoprimera 154601989 / 4211003

Bajada Grande

- Comisaría Decimosegunda 156222029 / 4206216

B° Lomas del Mirador 1

- Comisaría Decimotercera 154601941 / 4206203

J. Báez y Arroyo Tuyucuá

- Comisaría Decimocuarta 154602089 / 4206215

Barrio José Hernández

- Comisaría Decimoquinta 154601991 / 4206205

Caputo N° 1671

- Comisaría Decimosexta 154601940 / 4206217

Burmestein y Ñandubay

- Comisaría Decimoséptima 154601987 / 4211002

Osinalde N° 367

Fuente: Sitio web Policía de Entre Ríos



Servicios

Enersa (SATI) 0-800-777-0080

Obras Sanitarias 4247813 (las 24hs) / 0-800-888-6768 (8:00 a 20:hs) (Emergencias)

Redengas 4342020 / 4343005 (Emergencias)

Telecom 0-800-888 0114 (Atención técnica) / 0-800-888-0112 (Atención comercial)

Arnet 0800 555 9999

Gigared 4074442

Cablevisión 0-810-122-0600

Fibertel 0-810-122-2225



Unidades Municipales

UM 1 Centro: 4840967

UM 2 Oeste: 4352252 / 4355208

UM 3 Sureste: 4201819 / 4344771

UM 4 Noreste: 4205060 / 4205061

Unidad Sur: 4301190

Unidad 5 Borde Costero ? Bajada Grande 4397521