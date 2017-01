El recuerdo de Pancho Frías: El trabajador incansable y su pasión por las motos

Policiales Operario murió tras sufrir descarga eléctrica en planta transmisora de LT14

Trabajador comprometido

Una vida en la radio

Panchito, ese gran amigo

Armar motos viejas

Muy serio en su trabajo

Armando José Frías (h), el jefe de la Planta Transmisora de LT14 de Paraná, falleció este lunes producto de una descarga eléctrica, cuando realizaba la reparación de un equipo en las instalaciones de la AM 1260, ubicadas en calle Gutiérrez y Pirán.El fallecimiento del técnico de 59 años que llevaba más de 40 como trabajador de "Radio General Urquiza", enluta y causa un profundo dolor en el personal de la emisora, que acompañan a sus familiares en el dolor. Sus restos fueron inhumados este martes, en el Cementerio Municipal de Paraná.Pedro Oilhaborda, director de radio LT 14 "Radio General Urquiza" de Paraná, "en los 40 años que trabajó en la Radio, cosechó muchas amistades y mucho afecto entre la gente", señaló y afirmó que Frías "era un trabajador muy comprometido con la emisora. Sin ninguna duda, dedicaba su vida a la radio, más allá de sus horarios correspondientes y", dijo en referencia al Jefe Técnico de la planta transmisora de la AM 1260 que murió ayer por electrocución en su lugar de trabajo.Su papá fue el Jefe Técnico anterior de LT 14 y el director de la radio dijo que. Además, un rato después del hecho, todo el personal de la emisora estaba en el lugar y eso habla del cariño y el afecto, que todos tenían por Frías", finalizó Oilhaborda.La locutora Griselda Aldao también dialogó con", dijo y agregó que "vamos a extrañarlo y también a su labor, porque los compañeros de planta transmisora, hacen un trabajo encomiable para que la radio salga al aire y Armando falleció cuando estaba tratando de solucionar un inconveniente técnico y", remarcó la locutora."Lo sufrimos mucho, pero también lo sufre", señaló Griselda Aldao y agregó que "es una pérdida que lamentamos mucho porque Armando trabajó casi toda su vida en la Radio".Finalmente, la locutora sostuvo que "a Armando lo recordamos como un trabajador para que todo saliera de la mejor manera,", finalizó Aldao.En tanto, Jorge Céspedes, también se refirió al fallecimiento de "Panchito", su "gran compañero y amigo de la radio".A Armando Frías, "", remarcó Céspedes.", se lamentó el ex Gerente Técnico de la emisora y recordó la "", resaltó.", señaló a Elonce TV el Jefe de Operadores, Isidoro "Tatico" Paniagua quien ingresó a trabajar en la radio, casi al mismo tiempo que Armando Frías (hijo), es decir, hace casi 41 años.Otra de sus actividades en sus tiempos libres,"."La Radio LT14 tiene 71 años y es la primera vez que pasa una desgracia de este tipo. Esta tragedia enlutó a toda la radio.. Hasta los directores que pasaron por la Radio lo consultaban para tomar decisiones", recordó Paniagua mientras esbozaba una sonrisa.Así recuerdan sus compañeros y amigos a