Un Volkswagen Fox sufrí importantes daños tras impactar contra la puntera ubicada en Avenida Ramírez y Dupuy de la capital entrerriana. El rodado circulaba por la última calle mencionada y al intentar doblar hacia la izquierda chocó con la estructura de hormigón. "No observó la misma porque tenía el vidrio empañado", indicó ael oficial Creiter, de Comisaría Segunda.Precisó que en el rodado iba un matrimonio y su hija de cinco años de edad, la cual circulaba en su silla reglamentaria. "Tenía dolores en la parte abdominal. Fue trasladada al hospital San Roque en un vehículo particular para ser examinada", expresó el uniformado.Por su parte, Orlando Giorgio, propietario de un taller de chapa y pintura indicó a este medio: "Me buscaron para hacer un presupuesto. A la vista, son amplios los daños"."No hay reparación que sea barata. Son caras las manos de obra y los repuestos. Suma un montón de pesos, pero tengo entendido que el propietario tiene seguro contra todo riesgo así que la tiene aliviada", manifestó, a la vez que estimó que el costo "del arreglo de esto debe andar en unos 40.000 pesos".