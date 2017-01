"Fue una bataola", dijo vecino que sufrió los desmanes por fiesta clandestina

Paraná Presentarán una denuncia penal contra organizador de fiesta sin habilitación

La suspensión de una Fiesta de Año Nuevo desencadenó una "bataola" e inconvenientes a los vecinos del lugar en el que se organizó el evento, en las inmediaciones de calles Don Bosco y Borges, en la zona del Seminario de Paraná., Hugo Brandolin, un vecino del lugar, al tiempo que aseguró que lo que más le llamó la atención fue "la gran cantidad de bebida que traían".Según comentó, "la mayoría eran chicos de 15 años para arriba, con conservadoras y botellas en la mano; venían camioneta con hasta 15 chicos en la caja; era un mar de gente, a las 3 no cabía un alfiler ahí adentro; mi yerno espero como media hora en Soever para poder llegar, por la cola de autos que había", fueron las declaraciones del vecino.De acuerdo al relato del hombre, la música no fue el problema, sino más bien, los disturbios que se generaron a la salida."Parece que los que no bailaban, le tiraron rompeportones al DJ y ahí se armó la bataola. Después vino la policía y cortaron todo. Cuando se iban, iban peleando, se pegaban botellazos, estaba desbordado", rememoró Brandolin.El vecino apuntó que "el gran desborde fue por la bebida, los chicos trajeron de por demás".En la oportunidad, Brandolin indicó que según le comentó su nieta "cobraban 80 pesos" para ingresar."Mi nieto había organizado una fiesta en la pileta con sus amigos, chicos de su entorno, y cuando acordaron tenían hasta 100 personas que se le habían metido. Mi hija se levantó y los corrió con un escobillón hasta que se fueron", recordó el hombre. "En la canchita de la casa de mi yerno, se estacionaron unos diez autos", agregó.