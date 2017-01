Presentarán una denuncia penal contra organizador de fiesta sin habilitación

Orlando Gómez, director de Habilitaciones de la municipalidad de Paraná, habló sobre las actividades realizadas por la repartición durante las Fiestas.

Al respecto señaló que "el 23 y 24 se labraron 18 actas de comprobación, las personas comenzaron a levantar sus puestos, para no generar mayores problemas".



Por otra parte, también se tomó intervención por una fiesta que no contaría con habilitación municipal, en la zona de calle Don Bosco y Borges de la capital entrerriana. "Por ese hecho, estoy preparando un informe al Fiscal, porque estafaron a los chicos que en una Fiesta. Se nos dijo que era un cumpleaños familiar, pero se trató de una fiesta clandestina, donde los chicos pagaban entre 50 y 80 pesos", afirmó a Radio La Voz.



La cuestión generará "que estemos preparando un informe para elevar al Fiscal por esta situación" y confirmó que efectuarán una denuncia penal. El organizador sería un hombre de apellido Bustos, quien, ante la presencia del personal policial, habría argumentado que se trataba de "un cumpleaños familiar".



"A mí me preocupa la integridad física de los concurrentes a todos los eventos. Nos encontramos con estos personajes que hacen fiestas clandestinas, que hacen todo sin medidas de seguridad, y sin el pago de tributos", puntualizó el director de Habilitaciones de la municipalidad de Paraná.

Se detalló que las fiestas o eventos deben ser autorizados previamente con la Municipalidad, en un trámite que debe ser presentado 60 días antes del evento.