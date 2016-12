Se defendió de los escraches la mujer acusada por dejar morir a su perro

Paraná Polémica por la muerte de perro herido al salvar a su dueña en violento robo

La dueña de una panadería que fue víctima de un violento robo, fue escrachada en las redes sociales por, presuntamente, haber dejado morir a su perro que la había defendido de los ladrones. Sin embargo, la mujer utilizó la cuenta del negocio para desmentir las versionas que circularon, incluso negó que se haya producido el supuesto asalto.Vale recordar que durante este jueves, circuló en las redes sociales una fuerte denuncia contra una ciudadana de Paraná. Según las publicaciones, viralizadas en grupos y perfiles de proteccionistas, la mujer dejó morir al perro que la salvó de un asalto en su casa, en la zona de barrio Villa Uranga.Según las versiones, el canino habría quedado herido por el enfrentamiento con los ladrones y, pese a su presunta hazaña, falleció en el frente de la vivienda, a causa de las heridas, sin recibir ayuda. Versión que la mujer se empeñó en refutar: "No hubo robo en mi negocio y el perro no me tuvo que defender de nada. Yo salí de viaje por 4 o 5 días y cuando volví ya estaba medio moribundo. Calculo que se peleó con mi otro perro", indicó."Cuando llegué pedí ayuda para trasladarlo y hacerlo atender en una veterinaria, pero como ya era tarde nadie me ayudó. Yo no tengo auto y me cansé de llamar a todos lados para ver si alguien me podía dar una mano", aseguró la mujer. "Yo estoy sola en Paraná con mis hijos. No tengo otra familia para dejarle a cargo los perros", argumentó.