Stand Up Paddle, para desafiar el calor desde el río

"Primero se les da un curso a la gente, con el fin de que aprendan la disciplina, que sepan cómo manejarse en el río. Hay varios circuitos para visitar la isla. Cuando ya manejan la disciplina se pueden alquilar los equipos", indicaron a, los organizadores de la iniciativa.Actualmente no cuentan con un lugar físico. Aseguraron que están gestionándolo.Por ahora se los puede encontrar desde las 15, en el Balneario Municipal. Las clases duran dos horas, se realizan todos los días de la semana.Aclararon que "no se le alquila la tabla a nadie, que no haya hecho primero el curso".En Facebook se los puede encontrar en Sup Paraná, o comunicándose al teléfono 343 4504827.El stand up paddle (SUP), presenta dos características importantes que tienen efecto a nivel físico:Stand Up Paddle es un deporte que se practica sobre una tabla que se encuentra en constante movimiento al estar sobre el agua.La tabla requiere propulsión con un remo, con movimientos repetitivos que generan impulso por la fuerza aplicada sobre el agua y de esta manera se genera una demanda extra sobre el cuerpo en donde, además de tener que mantenerse el equilibrio por la inestabilidad de la superficie (tabla sobre el agua), el cuerpo tiene que estabilizarse ante la reacción que genera el remo.