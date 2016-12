Los colectivos y la recolección de residuos con motivo del Fin de Año

Recolección para el fin de semana

Paraná ERSA informó cambios de horarios en líneas urbanas

Transporte urbano

Con motivo de celebrarse este fin de semana las fiestas de Año Nuevo, el Centro Integrador de Servicios Ciudadanos dio a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios.En tal sentido, informó el sábado 31 se realizará la última recolección en horas del mediodía, retomando el servicio el día lunes 2 de enero a partir de las 6 de la mañana.Se recomienda a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos, con el objetivo de que los contenedores no se llenen rápidamente y la basura no se disperse en la vía pública.La Subsecretaría Transporte de la Municipalidad brindó detalles sobre el funcionamiento del servicio de transporte urbano de pasajeros con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.En tal sentido, el 31 de diciembre, el servicio se prestará normalmente con las frecuencias de los días sábados, con finalización de recorridos a las 22 de cada cabecera.En tanto el domingo 1º de enero, se prestará a partir de las 10 horas, con finalización de recorridos a las 22 de cada cabecera, con una frecuencia de 60 minutos aproximadamente entre coches.