Audiencia por el Transporte Urbano: Vecinos piden prórroga para reformar pliego

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, encabezó la apertura de la audiencia que tuvo lugar ayer en el salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante, a partir de las 10, y que preveía la participación de 264 ciudadanos inscriptos como oradores, entre los que se contaban las intervenciones comunal, funcionarios municipales y concejales del bloque Cambiemos.En el encuentro, convocado para abordar el pliego de condiciones para la licitación del servicio del transporte urbano de pasajeros, se congregó un importante número de personas. Hasta el mediodía la mayoría de las exposiciones pusieron en valor la iniciativa de la gestión Varisco de convocar a audiencia y llamar a licitación el servicio de colectivos. La mayoría de quienes se turnaron al micrófono, hasta ese momento, elogiaron al intendente y ponderaron el boleto estudiantil gratuito. Entre los anotados para exponer estaban los representantes del Defensor del Pueblo (Luis Garay esperaba turno con el número 136) y los referentes de la Asamblea Ciudadana que se vinculó desde el inicio con el estudio y la fijación de temas en debate que esperaban turnos con los números 197, Guillermo Taramasso; 119, Alicia Glauser; y 130, Blanca Uriburu.Ya en horas de la siesta, pasadas las 14, habló el grueso de los anotados, integrantes de la Asamblea Ciudadana por el Transporte de Paraná, la entidad de vecinos que viene estudiando y reclamando por el transporte de colectivos en la capital provincial.Alicia Glauser contó que a su turno hablaron 10 de los asambleístas, cinco minutos cada uno, planteando básicamente que se revise el pliego, y se modifiquen los puntos en cuanto se exhiben mermas en el servicio: unidades en la calle, recorridos, frecuencias y fundamentalmente la prestación nocturna."Había un listado inicial de 264 inscriptos, pero los últimos 100 no estaban a la hora de hablar", mencionó para quejarse de cómo se desarrolló la instancia de Audiencia: "Hablaron primero los funcionarios y los vecinos a lo último; de las 2 a las 4 de la tarde hablamos; fue una parodia", criticó.Glauser recordó que la Audiencia es no vinculante, aunque los concejales que coordinaron la instancia plantearon que todas las exposiciones fueron grabadas y serán evaluadas.En este sentido, la asambleísta apuntó que concretamente solicitaron una "prórroga de seis de meses para evaluación y reforma el pliego", y agregó: "no se puede llamar a licitación en estas condiciones", y aludió a que no se tomaron en cuenta para elaborar el pliego los estudios realizados por la Universidad Tecnológica Nacional e inclusive el de una consultora privada brasileña contratada por cifras millonarias en la pasada administración del ex intendente José Carlos Halle.Glauser disparó también sobre lo que en la previa era uno de los puntos destacados por el Ejecutivo Municipal en cuanto fue señalado como logro del pliego: el servicio nocturno. "Dice que después de las 22 saldrá un servicio un 30% más caro en el boleto, y que circularán cada 70 minutos dos colectivos para toda la ciudad. Eso lo desmintieron, pero eso es lo que dice en el pliego. Ahora no sabemos qué es verdad".Por último, respecto a las frecuencias, la vecinalista denunció que desde el lunes 26 de diciembre ya hay una ampliación en los horarios que pasan los colectivos, que se extendió "entre 20 y 50 minutos entre coche y coche".Entre los primeros veinte oradores se pudo escuchar a Ileana Berón quien señaló en relación a las críticas al pliego: "Prefiero ver el vaso lleno. No sólo la convocatoria a esta audiencia es positiva sino que también se han tomado en cuenta un montón de reclamos que venimos haciendo", dijo. "Entiendo que la crítica es que faltan más unidades, pero esto es un avance", sostuvo y rescató el boleto estudiantil gratuito y el recorrido nocturno.También se expresó el titular de Defensa del Consumidor de Paraná, Pablo Gabioud, quien indicó que "en el pliego, grandes deficiencias que venía teniendo el servicio de transporte público de pasajeros se ven subsanadas. Hay muchas condiciones que deberá respetar la empresa que gane la licitación, con lo cual se va a ver reflejado en un buen servicio".Pablo Donadío, defensor del Pueblo Adjunto, indicó: "Las inquietudes que traemos lo hacemos en función de la información que previamente teníamos, aunque en el día de ayer (por el miércoles) y hoy (por el jueves), a horas de empezar la audiencia nos fuimos enterando de algunos acuerdos o modificaciones que nosotros no teníamos previsto para el análisis", dijo. No obstante, precisó, "fundamentalmente nos centramos en lo que tiene que ver con las frecuencias, los recorridos que están vigentes y los que se proponen. Este es uno de los mayores reclamos que tienen los ciudadanos y usuarios en Paraná: que no se respetan las frecuencias y hay largas horas de espera, sobre todo fines de semana y feriados", dijo."Otras cuestiones tienen que ver con la integración del sistema de transporte urbano de pasajeros, que en principio no se había contemplado, que tiene que ver con el uso de otros modos como pueden ser el ferrocarril, que debería incorporarse en la ciudad de Paraná, o el uso del metro que se está analizando", explicó."Algunas cuestiones que habíamos observado se subsanan parcialmente con el acuerdo firmado entre la provincia y los municipios del área metropolitana", añadió.Indicó que se debe "contemplar en esto la incorporación de una nueva localización de la Terminal de Ómnibus de Paraná, la construcción a mediano plazo de un puente que vincule a Paraná con Santa Fe, los accesos a la ciudad que se van modificando con la dinámica urbana y todo eso hay que preverlo en los recorridos que el municipio tiene que implementar". Donadío recordó: "La audiencia pública fue una ordenanza que saqué como concejal en el anterior período de Sergio Varisco, así que la conozco muy bien. Es una instancia de participación popular y de opinión. No tiene un valor en el sentido de fijar un criterio definitivo a la hora de tomar decisiones, pero sí marca el rumbo de pensamiento que tiene la ciudadanía. Desde ese punto de vista es muy importante la opinión de quienes hacen uso del transporte".Guillermo Taramasso, integrante de la Asamblea Vecinalista, sostuvo que desde la organización continúan reclamando que "es necesaria una prorroga urgente, no queremos que se cierre en estos días (la discusión), porque es un contrato de ocho años, más cuatro de gracia, que básicamente achica el servicio en cuento a tiempo de recorrido diarios, ya que pasa de casi 20 horas que tiene el servicio, más allá de que se cumpla o no, a 15 horas cuarenta minutos", puntualizó. En relación a las unidades, sostuvo, "hay una merma del 25% entre los actuales y los que van a poner en las mismas líneas. También en la cantidad de kilómetros recorridos, hay una merma de casi un 45%. O sea: están achicando el servicio.Están dejando muchas zonas sin acceso y lo que más nos preocupa es que no se han tomado estudios muy elaborados y costosos que se hicieron años anteriores. Han hecho algo a la medida de las empresas", afirmó y sostuvo que la accesibilidad de las personas con movilidad reducida tampoco está garantizada.Taramasso señaló que "hay un monopolio solapado en vigencia, que en los pliegos de licitación también está. Llaman a dos empresas para que cubran los servicios y si una se llega a retirar en el futuro, la otra se hace cargo de todo"."Rechazamos este marco regulatorio, este pliego y queremos que se prorrogue para que se haga un estudio con más seriedad", dijo."Las reglas de juego no son las que la ciudadanía necesita. El organismo de control que va a hacer el seguimiento del servicio está compuesto paradójicamente por las empresas y no por representantes de usuarios directos, representantes de trabajadores vecinales, estudiantes. Eso es una gran carencia".La concejal del Frente para la Victoria (FpV), Stefanía Cora, emitió un comunicado en el que afirmó que la audiencia pública significó una "farsa"."Luego de un año de intenso trabajo respecto del transporte público en la ciudad de Paraná y un marco regulatorio nefasto, al cual con duras penas hemos logrado incorporar mejoras, llegamos hoy a la farsa organizada de Cambiemos: la Audiencia Pública del 29 de diciembre", manifestó.Cuestionó que "los 'inscriptos' a la Audiencia Pública son en más de un 70% funcionarios, hijos de funcionarios del gobierno municipal y militantes de la alianza gobernante. Todos aplaudidores de Cambiemos. Apenas podía verse entre ellos a quienes realmente han trabajado este año por la problemática del Transporte Público en la ciudad de Paraná, integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista por el Transporte, al defensor del Pueblo de Paraná y su adjunto, y algún que otro inhóspito paranaense que intentó asomarse, luego de sortear el control policial, las vallas y el rigurosísimo operativo de seguridad instalado por el oficialismo".Señaló también: "Sabemos que en esta farsa, quienes gobiernan hoy la Municipalidad de Paraná nada van a decir de los interurbanos que sólo funcionarán hasta las 22 horas. Nada van a decir del recorrido que antes se hacía con un solo colectivo y que ahora habrá que combinar entre urbano e interurbano. Nada van a decir del recorte en la cantidad de unidades. Nada van a decir del predio que la Municipalidad de Paraná ofrece a la empresa ganadora para la guarda de los colectivos en el propio pliego de licitación del Transporte", indicó y afirmó: "El montaje de la Audiencia Pública está claro. Al día viernes 23 de diciembre no había más que 10 personas inscriptas, a riesgo de que la audiencia se caiga. El día lunes 26, en que cerraba la inscripción a la Audiencia, la lista cerró con 263 personas: secretarios, subsecretarios y sus familiares, militantes de Cambiemos".pudo dialogar con algunos de los participantes inscriptos para participar de la audiencia y otros que se acercaron hasta el lugar.Miguel Ángel León, presidente de la Unión Entrerriana de Entidades Vecinales Comunitarias resaltó que se trata de "una fecha para tomar en cuenta porque hace más de 30 años que los ciudadanos de Paraná queremos discutir el tema del transporte y no lo hemos podido hacer nunca. En varias oportunidades se ha intentado armar una Mesa de Transporte que después ha terminado diluida en el tiempo o eliminada por alguna gestión".León señaló: "Hemos observado y aplaudimos que se haya potenciando la gratuidad del pasaje estudiantil, como una manera de incentivar el sistema educativo. Esto como positivo. Como negativo estamos observando que hay muchos puntos grises en lo que es la redacción de este proyecto que, entendemos, se da todavía la posibilidad de corregir o reordenar, porque los puntos grises cuando no se aclaran, después terminan siendo en contra del usuario", indicó y marcó aspectos del servicio a mejorar: "no se respetan las frecuencias, el famoso sistema de control por GPS no está funcionando, hay boletos que son caros y habría que reconsiderar las tarifas. También entendemos que las unidades tienen que seguir incrementándose con el servicio para personas con discapacidad".