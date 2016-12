Se creó "el Club del Ovni en Paraná": habrá reuniones mensuales

Gustavo Fernández es investigador paranormal y director del Centro de Armonización Integral (entidad difusora de Disciplinas Alternativas) con sede en Paraná. Creó recientemente el Club del Ovni en la capital provincial."Hay muchos investigadores, pero también mucha gente interesada, inquieta, apasionada por este tema. El tema de los ovnis es un tema del que se está informado o no se está; uno está convencido, tiene una certeza o una duda, o carece de esa certeza pro la información que maneja", entendió.Fernández participó del octavo congreso mundial de Investigación Ovni que se hizo en Brasil, del 1º al 4 de diciembre. "Una de las ideas que se planteó en el encuentro al que asistimos 400 personas, es llegar a la gente con actualización permanente y periódica, con un marco de credibilidad", relató.Asimismo surgió la "necesidad de crear espacios, para que los investigadores podamos ir intercalándonos, rotando, para ofrecer al público estas ideas". De aquí se creó la idea de gestar "el Club del Ovni", mencionó en el programa"Se trata de una reunión mensual que comenzaremos a realizar el 11 de enero, a las 20, en San Martín 1181. Habrá charlas de una hora, de distintos especialistas. Simultáneamente se van a trasmitir por Internet, a gente de muchos países, para que puedan participar de estos debates", aseguró.La primera charla estará a cargo de Gustavo Fernández, bajo el título: "Nuevas evidencias de extraterrestres en la antigüedad". En posteriores charlas habrá expositores de Buenos Aires.Al mismo tiempo, Fernández brindó una recomendación para el público en general, que "quiera calcular el tamaño de un ovni para describirlo luego: deben extender el brazo, abrir los dedos índice y pulgar, tratando de estimar la distancia que tiene el objeto. Esto va a ayudar muchísimo en el terreno, cuando investiguemos teniendo en cuenta, elementos, casas, árboles, para poder calcular el tamaño real del objeto".Los temas que más intrigan al público y a los investigadores, es "de dónde vienen, cómo vienen y a qué vienen. Entre las teorías más instaladas, está que son de distintas razas, con distintos propósitos, unos que vienen con fines más benéficos y otros no tanto (para estudio e investigaciones). Otras indican que no somos visitados exclusivamente por seres de otros planetas, sino por seres de otras dimensiones o de universos paralelos", expresó.Ante una consulta opinó que "quiénes ocultan información son los servicios de Inteligencia y las Fuerzas Armadas de distintas países".Confió que él, "en cinco oportunidades" divisó objetos, "nunca tan fantásticos, pero no pierdo las esperanzas".