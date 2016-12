Recomendaciones para que las mascotas no sufran la pirotecnia

Con las fiestas de fin de año, una vez más nuestras mascotas empiezan a padecer los efectos de la pirotecnia. La costumbre de tirar cohetes sigue siendo una de las principales causas de extravíos y accidentes de animales que huyen atemorizados de sus casas.



El veterinario Santiago González, indicó a Elonce TV que lo ideal es que las mascotas no desarrollen ese miedo, que comprendan que no es un peligro real. Recomendó transmitirles calma, estar tranquilos, acariciarlos y nunca retarlos, porque puede agravar la situación.



Informó que taparles los oídos puede ser una alternativa, pero una de las mejores formas de cuidarlos es aislarlos en una habitación, ponerles música tranquila, darles sus juguetes y alguna golosina.



"Hay ciertas situaciones en las que el animal siente que está en un momento de estrés y con el tiempo pueden desarrollarse fobias. Si no se los puede aislar hay que consultar con el veterinario para darles ansiolíticos. El especialista explicará los pasos a seguir para que todo sea seguro", dijo. Elonce.com