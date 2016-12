¡Buenas noticias!: Llegó un corazón para Antonio y será trasplantado

Antonio Nierenberger tiene de 55 años y es empleado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde, localidad en la que también vive. Hace un mes sufrió una descompensación y fue internado en terapia intensiva en la Fundación Favaloro, ya que su corazón estaba "complicado" y necesitaba un trasplante.



Este jueves le hicieron una medición de pulmón y todo salió bien. A esa buena noticia se sumó otra aún mayor: ya no está en emergencia nacional porque llegó el corazón esperado. Si todo sale bien, en lo que resta de la jornada será trasplantado.



Su hija, Johana, dialogó con Elonce TV y dijo que "parece que es compatible con él. Ya está preparado para la cirugía. Hace unos días tenía unas complicaciones, presión de pulmón, y no podían operarlo. Cuando llegó a la fundación ingresó a emergencia nacional. Ahora los médicos nos dijeron que el corazón ya está en camino".



Manifestó que la familia siente "una alegría enorme" y aseguró que "estábamos esperando esto. Es una persona que se merece seguir viviendo. Agradecemos a toda la gente que nos está apoyando porque no es fácil tener a mi mamá lejos y estar viajando cada tanto sin saber la noticia que te pueden dar día a día".



Destacó el acompañamiento de amigos, vecinos y compañeros de trabajo de su padre, que organizaron rifas para colaborar con los gastos de viajes y demás.



Finalmente, pidió tomar conciencia sobre la importancia de donar órganos y remarcó que "es difícil perder un familiar, pero le damos la oportunidad a otra persona de seguir viviendo". Elonce.com