Polémica por la muerte de perro herido al salvar a su dueña en violento robo

Insultos contra la mujer

Escrache al comercio

vertidos en la red social Facebook, sufre por estas horas la dueña de una panadería que fue víctima de un violento robo y dejó morir a su perro que la había defendido de los ladrones,Un usuario de la red, publicó en un grupo dedicado a ayudar, adoptar, buscar y encontrar mascotas perdidas en la capital entrerriana, publicó lo sucedido y el hecho se multiplicó rápidamente por la sensibilidad del caso.Junto a una foto del "perro héroe" fallecido, el usuario publicó:, señaló Gaby en su perfil de Facebook.Los proteccionistas habían solicitado ayuda para trasladar al animal cuando estaba herido, aún con vida, pero la ayuda no llegó a tiempo y el "perro héroe" murió abandonado.Tras conocerse la publicación comenzaron a llegar los comentarios contra la comerciante por el supuesto abandono del can yLas fotos del animal muerto comenzaron a viralizarse. Insultos, agravios y hasta el extremo de desearle la muerte a la mujer, pueden leerse en los comentarios que se multiplican en las redes., difundieron la dirección del comercio e instaban a no comprar en la panadería. La acusada no respondió a las acusaciones pero la polémica continúa en las redes sociales.Así lo hicieron una gran cantidad de personas amantes de los animales y en las fotos de la panadería podrían leerse comentarios de repudio, pero la mayoría de ellos,, resaltaba otro comentario.