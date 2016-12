No hay atención en el ámbito de la administración pública municipal

Política Municipales percibirán este viernes sus haberes y el bono especial

Se recuerda que mediante Decreto 2524/16 el Departamento Ejecutivo dispuso asueto administrativo para los días 29 y 30 de diciembre del corriente año.Esos días serán considerados inhábiles a los efectos del trámite de expedientes, reclamos o recursos; no se expedirán turnos para la tramitación de registros de conducir y no habrá atención al público en las oficinas administrativas.Las Secretarías que conforman el Gabinete Municipal, a través de los responsables de las áreas a su cargo, adoptarán los recaudos pertinentes que hacen a la prestación de los servicios esenciales y/o aquellos que se consideren ineludibles, a los efectos de no resentir la correcta prestación de los mismos.