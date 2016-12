Realizaron un "abrazo simbólico" a la Biblioteca Provincial

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Un grupo de personas vinculada a la cultura realizó un "abrazo simbólico" a la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 278. El objetivo fue pedir que se conserve el patrimonio y no se la cambie de lugar.



Al respecto, Hugo Ugalde, explicó a Elonce TV que "es un patrimonio preservado que no se puede tocar, ni cambiar su uso ni destino. La biblioteca es el pan del alma, no es un depósito de libros. Pedimos mayor cultura y para adquirirla es necesario tener contacto con los libros. Aquí hay de cualquier tipo y los estamos digitalizando para que no queden fuera del tiempo. Venimos a abrazar lo que es nuestro, debe ser popular".



La Biblioteca Provincial se originó en 1974 por la donación de la biblioteca particular de un ilustre ciudadano paranaense, Don Antonio Serrano, bajo los principios de conservación y registro de la producción intelectual impresa en la Provincia.



El extenso patrimonio bibliográfico y documental se fue construyendo sobre la base de importantes donaciones que han conformando: Fondo Beatriz Bosch, especializado en historia; Fondo Marcelino Román, especializado en literatura; Fondo Prof. Elio C. Leyes, especializado en sociología, entre otros. La Biblioteca cuenta con un fondo general de más de 6000 títulos de autores entrerrianos.



Ugalde, recordó que "esta biblioteca fue un esfuerzo mancomunado de nuestros grandes y la dejaron para la posteridad. De la misma manera que recibimos este patrimonio cultural, no podemos destruirlo, ni desviarlo ni cambiarlo. Debemos entregarlo a las futuras generaciones ampliándolo, agregándole material". Elonce.com