Joven herido al intentar evitar asalto se recupera y contó cómo fue el ataque

Poco a poco, con el transcurrir de las horas, en el Hospital San Martín se recupera Abelardo Ponce, de 19 años. El joven trató de socorrer a una mujer que fue asaltada por dos personas en calles Crespo y Hoffman. Al ver la situación, se trenzó en lucha con los delincuentes y recibió una puñalada.Fue operado en la noche de este martes y en diálogo con, expresó que "ahora estoy bien, recuperándome. Fue un corte muy profundo, pero ahora estoy mejor, todavía no puedo mover el brazo".En ese sentido, contó cómo ocurrió el hecho y narró que conocía a la joven asaltada, Soledad, ya que es la novia de su amigo. "Vi cuando le sacaron el celular y salieron corriendo. Ella los persiguió, yo también y logré alcanzarlos. Los agarré, forcejeamos y uno me hirió, el otro salió corriendo. A ella no le pasó nada afortunadamente", dijo a nuestro medio.La agresión con arma blanca le afectó la zona intercostal izquierda, provocándole un hemotórax. Además sufrió un puntazo que ingresó por la axila derecha, que le comprometió arteria, vena y nervio. Al brazo derecho asegura que "no lo puede mover, no lo siente".El joven, que trabaja en una distribuidora, indicó que no sabe quiénes son los delincuentes y asegura que nunca se esperó esa agresión.Destacó el acompañamiento de su familia y amigos, pero también agradeció la atención de los médicos y enfermeras del hospital, que lo trataron "muy bien" todo el tiempo. Durante todo el día, Abelardo recibió llamados de felicitación por su gesto hacia la chica.