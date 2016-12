Aprobaron el Presupuesto Municipal 2017 y la Viceintendente lo "judicializará"

Cuestionó la quita

Calificada de ilegítima

Responsabilizó a los concejales

Para reducir impuestos

Debate

Presupuesto Municipal 2017

Planta de personal

Obras públicas

Venta de Inmuebles

En una sesión en que el debate por la sanción del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año próximo generó un intenso debate, el cuerpo legislativo dio aprobación, por dos tercios, a dicha Ordenanza, con el voto afirmativo de los bloques de "Cambiemos" y "UNA ? Frente Renovador"., respecto de la iniciativa remitida por el intendente Sergio Varisco a la legislatura local, con fecha 28 de octubre pasado, monto que se destinó a Gastos Corrientes de las distintas Secretarías del Departamento Ejecutivo.Ello más la incorporación del Anexo IX, incorporado a fojas 37, del proyecto modificado por la referida Comisión, y que lleva la firma de la presidente de la misma, concejal Claudia Inés Acevedo, le fija a la Presidencia del Concejo Deliberante de Paraná cómo debe invertir el monto destinado a Bienes de Consumo y Servicios No Personales, Bienes de Uso y Trabajos Públicos.Al respecto sostuvo que "el Nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos (Ley 10027 - modificada por la Ley 10.082), en su artículo 96, establece que".Añadió que el referido Anexo IX, agregado al proyecto de Presupuesto 2017 por la aludida Comisión, "".Acto seguido sostuvo que tal decisión ", por cuanto al legislativo municipal no solamente que no se le delegan las facultades que se le delegan al Ejecutivo, sino que a su vez se le reduce el Presupuesto en 21 millones de pesos, y por eso es inaudito, porque es ilegal", remarcó Etienot, y añadió: "No ocurrió nunca porque no puede hacerse, no es que sean originales".Abundando en sus fundamentos, en marcado desacuerdo con lo resuelto en el ámbito de la Comisión de Presupuesto, sostuvo: "", y agregó: "Lo que no pueden saber, es cómo administramos, ni en qué gastamos, porque no son parte de la administración y de la gestión"."Nosotros vamos a judicializar este Presupuesto y, a su vez,a todas las empresas o personas contratadas, ante la imposibilidad de cumplir con estas contrataciones previas y con esos objetivos", sentenció Etienot. En este marco, la viceintendente enfatizó "la gravedad institucional que esto significa".En otro pasaje de su exposición indicó que "si los 21 millones de pesos recortados en el Presupuesto del Concejo Deliberante de Paraná implicaran un ahorro y no fueran destinados a gastos corrientes de diversas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal,"."Estamos acá para beneficiar al vecino, y hubiéramos aceptado esa reducción si los beneficiarios de la misma fueran los vecinos, reduciendo de esta manera la presión fiscal", concluyó Etienot.Esta cuestión generó un intenso intercambio de posiciones entre los ediles presentes.La titular de la Comisión de Presupuesto, Claudia Acevedo, afirmó: "Hicimos un trabajo serio, pensado y consensuado, y de ninguna manera avasallamos al Concejo Deliberante".Previamente, Cristina Sosa, titular de la bancada del Frente para la Victoria, sostuvo que la medida significaba "un avasallamiento al Honorable Concejo Deliberante de Paraná y una falta de respeto a la voluntad expresada por la ciudadanía"., remarcó.El titular del bloque "Cambiemos", Carlos González, al defender el proyecto de Presupuesto 2017, rescató la importante inversión prevista en Obras Públicas y la reasignación de partidas orientadas a priorizar las necesidades sociales de los sectores más vulnerables de la ciudad.El edil Emanuel Gainza ("Cambiemos"), al hacer uso de la palabra, también referenció el acento social que el Presupuesto para el ejercicio fiscal del año entrante contempla, resaltando "los importantes recursos gestionados por el intendente Sergio Varisco ante diversas autoridades nacionales con tal propósito, como los fondos destinados para el Plan Hábitat y la construcción de Centros de Primera Infancia, que están previstos concretarse".Para el rubro Bienes de Consumo y Servicios No Personales se destinarán 351 millones 630 mil 106 pesos; para Transferencias, 67 millones 52 mil 445 pesos; para Bienes de Uso, 26 millones 319 mil 894 pesos; en tanto que el Pago de Intereses y Gasto de la deuda, insumirá en 2017 una erogación de 6 millones 738 mil 648 pesos.La Ordenanza sancionada fija en la suma de 35 millones 808 mil 965 pesos el monto a invertir en el Presupuesto Participativo; en tanto que para la atención de la Emergencia Pública en materia social contra la Violencia de Género y Feminicidio, por el Período 2017 ? 2018, se destinará 3 millones de pesos.Está previsto que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá afectar recursos propios para afrontar el financiamiento de Obras Públicas sustentadas con fondos del Gobierno Nacional hasta tanto se acrediten los mismos, a fin de evitar su paralización, perjuicio económico a las arcas municipales y la obligación del Estado en resguardar el interés común, al tener en cuenta el daño que provoca la discontinuidad en las obras de infraestructura pública, debiendo efectuarse la comunicación correspondiente al Honorable Concejo Deliberante.El Ejecutivo también quedó facultado para ampliar el Presupuesto General de Erogaciones y Cálculo de Recursos, cuando se produzcan nuevos o mayores ingresos, y/o sea factible la incorporación de saldos no utilizados de recursos de ejercicios anteriores, debiéndose efectuarse la comunicación al Concejo Deliberante.El parlamento local sancionó, por mayoría, este miércoles la Ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo para que proceda a la venta de inmuebles pertenecientes al dominio privado municipal.Los mismos están ubicados en calles Alem 822, Monte Caseros 159, 25 de Mayo 128 y 25 de Mayo 116.Durante el plenario, el cuerpo procedió a la designación de sus autoridades para el año entrante.El concejal Emanuel Gainza ocupará la vicepresidencia 1°, en tanto que para la vicepresidencia 2° se designó al edil Luis Díaz.Al frente de la bancada de "Cambiemos" continuará el concejal Carlos González; Cristina Sosa, como titular del bloque del "Frente para la Victoria", y Silvina Fadel en la presidencia de la bancada "UNA - Frente Renovador".