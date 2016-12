Gómez reconoció que fue un año "complicado" con la barra brava de Patronato

En diálogo con, el dirigente habló sobre lo futbolístico y dio cuenta que "ha sido un año bárbaro para Patronato, espectacular. Un año de consolidación en la Primera División, en el que empezamos a introducirnos en este desafío de ver cómo era estar en primera y consolidarnos"."Pasamos un primer torneo con una importante cantidad de puntos que nos llenó de ilusión para este segundo torneo en el cual arrancamos complicados pero lo terminamos de la mejor manera, así que estamos muy contentos por eso pero sin bajar la guardia", aclaró Gómez.Tras ello reconoció que "todavía no ganamos nada ni logramos el objetivo" y señaló que "nos esperan 6 meses de mucha concentración y trabajo diario, redoblar la apuesta para poder coronar el objetivo de este torneo que terminará en junio de 2017, que nos tiene que dejar muy alto en la tabla de posiciones por lo que significan los avatares del fútbol argentino, porque vamos a necesitar, no solamente mantener la categoría este año sino armar un colchón de puntos importante para no pasar sobresaltos en los torneos venideros".Por otra parte y consultado sobre los problemas que surgieron este año con integrantes de la, Gómez afirmó que "ha sido un año complicado y hay que seguir trabajando para resolver el problema, no queda otra. No somos el único club que pasa por esta situación a nivel país, pero en la parte que nos toca trataremos de resolverla, trabajando con la policía y la justicia. Es un trabajo conjunto, todos somos responsables, pero es un tema complejo que hay que abordarlo desde distintos puntos de vista y hay que encontrarle una solución, por Patronato, por el deporte de la provincia y para que la gente venga tranquila a la cancha y nos siga acompañando".