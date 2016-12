Tutora de adolescente con trastorno de conducta implora una internación urgente

Susana Montórfano, es la tutora de un adolescente con Síndrome de alcoholismo fetal, el cual según comentó a Elonce TV, posee "capacidades diferentes muy complejas y un trastorno de conducta muy importante por la cual está en riesgo su vida y la de terceros".



"Fui al Iprodi a pedir ayuda por mi sobrino del cual tengo la tutela, porque él es huérfano, pero no consigo respuestas; en octubre quise incluir Salud a través del PROFE pero la asistente social me dio vueltas", comentó la mujer, al tiempo que destacó el apoyo de los médicos del hospital San Roque.



Es que según Montórfano, el joven ya fue atendido por muchos médicos y especialistas, y éstos le recomendaron institucionalizar al chico para un mejor cuidado en una residencia acorde a su afección.



"Él no puede estar en una casa ya que mis nietos también están en peligro dado su trastorno de crecimiento. Hace poco se colgó de un cable y cortó toda la instalación eléctrica", ejemplificó la mujer.