Vecinos reclamaron por constantes robos y ahora un Policía custodia la zona

Cansados de los robos, hechos violentos y arrebatos, vecinos de calle El Paracao, a metros de Avenida de las Américas, hicieron una nota y la entregaron a las autoridades. Tras ello, colocaron guardia policial.



Una vecina, informó a Elonce TV que "en los últimos tiempo ocurrieron distintos robos, más que nada para el lado del puente y sobre las vías, pero también pasa en las paradas de colectivo. Roban desde celulares hasta zapatillas, muchas cosas".



Contó que un grupo de vecinos escribió una nota solicitando una urgente solución. "No todos denuncian lo que pasa y es necesario que lo hagan. Los delitos ocurren mayormente cerca de la tarde y la noche, pero pasan a toda hora. Ahora pusieron un Policía esta semana", dijo.



Por otra parte, lamentó que no puedan hacer un uso "tan libre" de la plaza de la zona por miedo a sufrir robos. "La gente ya casi no va porque no se puede andar. En las paradas de colectivo se desconfía de todos", agregó. Elonce.com