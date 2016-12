Se creó en Paraná el programa "Munijuegos"

El objetivo del programa es "generar espacios lúdicos" que favorezcan "el desarrollo psicomotor, afectivo y social".



El programa ?que funcionará bajo la órbita del Ejecutivo municipal y será ejecutado en forma descentralizada? fue creado a través de la ordenanza Nº 9452, sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de agosto pasado y promulgada por el intendente Sergio Varisco el 14 de septiembre.



En la norma se precisa que los "Munijuegos" serán "aquellos establecimientos, municipales o no, que el Departamento Ejecutivo Municipal destine para la recreación y el juego de niños de entre 3 y 12 años de edad que residan en la zona donde se encuentre ubicado el mismo".



Permanecerán abiertos todos los días, con un mínimo de cuatro horas diarias, y un régimen de permanencia libre de niños y niñas.



Cada "Munijuego" deberá contar con un profesional (técnico o trabajador comunitario) especializado en las temáticas de infancia, adolescencia, recreación y juego, quien quedará a cargo del Programa en ese lugar. También tendrá personal encargado de la limpieza y la elaboración de merienda, para lo cual se dará "preferencia a quienes ya se hallen trabajando en la ejecución de programas afines", y en caso de ser necesario incorporar nuevo personal "se procederá a capacitar a quienes ya sean beneficiarios de planes de empleo y no estén cumpliendo otras funciones". Además "se promoverá la participación de vecinos que deseen colaborar" y quedará a cargo del Ejecutivo municipal la "facultad de asignar la cantidad de personal interviniente".



La ordenanza aclara que se podrán afectar inmuebles de propiedad del Municipio para facilitar la creación de cada "Munijuego".



También se detallan los recursos necesarios para el funcionamiento de cada "Munijuego", que se dividen en dos: espacio físico ("salón de dimensiones adecuadas, con iluminación natural y buena ventilación, baños para niñas y niños; pudiendo articularse con vecinales") y materiales. En este ítem se enumera: "juegos didácticos; mesitas y sillas infantiles; biblioteca; juegos de mesa; colchonetas; juguetes; disfraces; títeres; libros de cuentos; y, en la medida que los recursos municipales lo permitan, una PC para la utilización como recurso didáctico y lúdico; un equipo para escuchar música y elementos para la elaboración de la merienda".



Objetivos



El programa "Munijuegos" tendrá varios objetivos. En primer lugar, "generar espacios lúdicos y recreativos para los niños y que favorezcan el desarrollo psicomotor, afectivo y social del niño en cada zona". Además buscará "sostener a través del juego un espacio saludable que favorezca la construcción de estrategias para abordar los problemas de la vida cotidiana"; y "contribuir a articular los recursos y los vínculos de la comunidad, especialmente con las áreas de salud, niñez y familia, las instituciones barriales y vecinos".



Otro de sus propósitos es "ayudar y favorecer al fortalecimiento de las relaciones familiares y comunitarias, mejorando las relaciones del niño con el adulto en general, y de los hijos con los padres, en particular"; y "ser un espacio para el uso del juego libre y como método de aprendizaje y desarrollo de competencias, habilidades y conductas".



Buscará también "proporcionar material lúdico adecuado para los niños con alguna discapacidad, cualquiera que sea su enfermedad, problema físico o psíquico"; "realizar para los más chicos actividades de animación infantil relacionadas principalmente con el juego y el juguete"; "fomentar la participación infantil y juvenil del municipio y promover pautas de crianza no violenta a través de procesos lúdicos y pedagógicos con las familias"; "promocionar el trabajo del voluntariado en el municipio"; "educar para el ocio, la recreación y el tiempo libre"; y "contribuir a la protección y garantía de los derechos de los niños y las niñas del municipio y posibilitar el acceso al juego en todas sus dimensiones".

Los "Munijuegos", a través de los organismos que correspondan, podrán acordar la participación de los niños en los programas recreativos y deportivos que se desarrollan en el ámbito de la Ciudad, incluyendo los días no hábiles para su realización.

Comisión

La ordenanza establece que se constituirá una Comisión Técnica integrada por representantes de la Dirección de Desarrollo Social: uno por la Dirección de Salud y uno de la Dirección de Jardines Maternales; uno por la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y/o la que en un futuro la reemplace, y un delegado elegido por cada "Munijuego".



Las funciones de la Comisión Técnica serán "evaluar la implementación del Programa; planificar y coordinar el trabajo de los "Munijuegos"; establecer los criterios y perfiles requeridos para la selección del personal; organizar el sistema de capacitación: deberá realizarse una permanente capacitación al personal que cumpla tareas en los "Munijuegos" a fin de permitir un mejor aprovechamiento, tanto de los recursos humanos y materiales como del tiempo transcurrido por los niños en dichos establecimientos".



(Fuente: APF)