Nadadores paranaenses competirán en el Sudamericano de Aguas Abiertas

La palabra de los protagonistas

Del 14 al 17 de diciembre el balneario Las Grutas, de Río Negro, fue el escenario de los primeros Juegos Argentinos de Playa. Los atletas representaron a las provincias argentinas y compitieron en nueve deportes: fútbol playa, beach handball, natación (aguas abiertas), triatlón (sprint y relevo), beach volley, kayak de mar (15 kilómetros), kitesurf y windsurf.Jorge Daniel Dalotto, entrenador de natación del Club Atlético Estudiantes, contó aque "tuvimos nuestros representantes: Fausto Brondo, que terminó quinto detrás de representantes internacionales; y Valentina Perlo, que finalizó cuarta".Además, indicó que en esa misma jornada se desarrollaban los torneos que clasificaban para el Campeonato Sudamericano que se realizará en Cali, Colombia. Allí se presentaron cuatro nadadores entrerrianos: Martín Schiwindt (clasificó), Valentina Perlo (clasificó), Martina Brondi y Santiago Petrucci."Es un orgullo que los chicos nos representen, es un deporte muy sacrificado. Se hacen 11 sesiones por semana de dos horas y media de entrenamiento, no es fácil y lograr estos objetivos es más que importante en su desarrollo", dijo.Adelantó que tendrán un verano "complicado", plagado de torneos. En ese sentido, explicó que el lunes 2 viajará con un grupo para participar del Campeonato Nacional en el Cenard, en la categoría Juveniles. Al regreso, viajará con la categoría Cadetes. A fin de mes competirá la categoría Infantil y Menores. En tanto, el 1, 2 y 3 de febrero comenzarán a concentrar en Santa Fe para definir el equipo que competirá en Colombia.Martín Schiwindt, de 13 años, contó que logró clasificar al Sudamericano de aguas abiertas de Colombia y aseguró que "la semana pasada me fui a Chile representando a la Argentina. Quiero ir a subir a un podio, dar lo mejor de mí. El trabajo es algo fuerte".Por su parte, Valentina Perlo, de 16 años, dijo que "tuve la posibilidad de entrar al Sudamericano. Mi objetivo es dejar lo mejor en la pileta y poder volver a tener una medalla".Asimismo, Martina Brondi, señaló que "fuimos a Las Grutas, quedé cuarta y no pude entrar al Sudamericano. Ahora viene el Nacional, estoy entrenando, me siento bien. Estamos entrenando doble turno, es fuerte".Finalmente, Santiago Petrucci, de 16 años, manifestó que "fuimos a Las Grutas, entré pero tuve un calambre y abandoné. Lo que me queda es el Nacional. Los rivales son duros, este año me toca competir con los que tienen un año más que yo, no me queda otra que ir a pelearla".