Convocan a realizar un "abrazo simbólico" a la Biblioteca Provincial

Un grupo de personas convoca a realizar un "abrazo simbólico" a la Biblioteca Provincial el miércoles 28 a las 20 frente a la institución, ubicada en Alameda de la Federación 278.



En un comunicado enviado a nuestro medio, explica que "la Biblioteca no debe ser movida del lugar que le fuera asignado prácticamente desde su origen. Debe reintegrársele la totalidad del predio que originaria y catastralmente le pertenece".



"Cualquier reforma que se proyecte debe otorgar a la Biblioteca Provincial amplitud y capacidad para albergar su patrimonio y los nuevos fondos bibliográficos que hoy por hoy no pueden recepcionarse, en razón de no contar con el lugar suficiente", agrega.



Y finaliza: "la Biblioteca se formó con los fondos bibliográficos de importantes personalidades de la cultura entrerriana: Prof. Antonio Serrano, Marcelino Román, Elio Leyes, Carlos Álvarez, Celia Montoya, Rubén Turi, Beatriz Bosch, entre otros. Ellos nos entregaron lo más preciado que poseían, nosotros tenemos la responsabilidad de lograr que perdure ese patrimonio para las generaciones futuras, en condiciones y en un lugar acorde al valor del mismo".