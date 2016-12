Durante el fin de semana ingresaron 269 personas al hospital San Martín

El Subjefe del Servicio de Emergencias del Hospital San Martín de Paraná, Dr. Luis Ríos, dio detalles de la cantidad de personas que ingresaron durante el fin de semana y los hechos que motivaron que más de 250 ciudadanos deban acudir al nosocomio.En diálogo con, señaló que "desde el viernes y hasta el domingo ingresaron 269 pacientes", la mayoría por agresiones físicas y debieron recibir asistencia ya que presentaban golpes y contusiones múltiples.Asimismo, dio cuenta que hubo 11 accidentes de motos con lesiones importantes, como fracturas y rotura de baso; y destacó que no hubo de choques de autos.También ingresaron cuatro personas con heridas de arma blanca y 3 intentos de suicidios.Consultado sobre si la cantidad de pacientes atendidos superó al de otros fines de semana, Ríos señaló que "el número se mantiene en relación a fines de semana anteriores, y no se produjo un aumento teniendo en cuenta la fecha".Finalmente, destacó que no se atendieron heridos por pirotecnia.