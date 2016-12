Navidad solidaria: Escribieron cartas a Papá Noel y recibieron sus regalos

Este domingo, cerca de las 16, en las inmediaciones del jardín maternal Isleritos, se dieron cita cientos de niños y niñas para participar del festejo navideño y recibir sus regalos. Son chicos de la zona oeste de Paraná que escribieron 691 cartas pidiendo sus obsequios a Papá Noel, en el marco de una nueva edición del programa Padrinos de Navidad de la organización no gubernamental Suma de Voluntades, registró"Ellos -por los chicos- no creían en la Navidad, y con esta obra solidaria empezaron a mostrar la alegría para disfrutar de esta fiesta", dijo Anabella Albornoz, una de las impulsoras e integrantes de la ONG."Estamos más que felices y no tenemos más que palabras de agradecimientos para las personas que se sumaron a la propuesta para ser padrinos de los chicos, incluso, muchos se comprometieron a seguir colaborando con esta campaña de Navidad", indicaron desde la ONG aMás de 300 chicos se acercaron hasta el terreno donde vive el presidente de la vecinal, Roberto Gómez. Allí, casi 30 voluntarios y una decena de padrinos que respondieron a las cartas de los chicos con los obsequios pedidos, repartieron los regalos.Según supo, se trató de 691 cartas, o sea, 691 regalos para niños de los barrios San Martin y Antártida Argentina, además de las recorridas nocturnas que realiza Suma de Voluntades.La propuesta de Suma de Voluntades se preparó desde hace varias semanas. Consistió en la convocatoria abierta a la comunidad, para que todos los interesados puedan tener un gesto de amor, en una fecha tan sentida, para aquellos que soportan una situación de vulnerabilidad social.