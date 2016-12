Papá Noel pasó por Paraná y realizó un particular pedido para esta Nochebuena

"Esta noche no me prendan la parrilla porque si no me quemo; imagínense que si me tengo que meter por la chimenea...", fue el pedido de un Papá Noel paranaense que recorrió la Peatonal San Martín para regalar caramelos a los niños de la ciudad. "Si no, después les voy a comer el asado que haya", advirtió.El hombre de traje rojo y gran barba blanca, entregó caramelos a los más pequeños que acompañaron a sus padres durante las últimas compras para esta Navidad. La propuesta fue de una radio local y en la oportunidad, se agradeció a vecinos y amigos que colaboraron con las donaciones de los dulces."Lo importante es que haya paz, amor y salud durante estas Fiestas", sentenció Papá Noel, al tiempo que aseguró: "Todos recibirán un regalito y especialmente la bendición de Dios".