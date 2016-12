La noble iniciativa para alejar los pesares y celebrar en una Cena de Navidad

Balances, nostalgia, espiritualidad y materialidad forman parte de las sensaciones que en diciembre ponen a prueba a todos.Navidad y Año Nuevo son fechas en las que estamos expuestos a emociones tanto agradables como desagradables, y somos vulnerables de caer en estados anímicos poco sanos.En el centro de la capital entrerriana, en plenas Fiestas, las cuestiones negativas de fin de año o la soledad puede tener un paréntesis.Allí, los concurrentes encontrarán un plato de comida y también, un oído que escucha, una palabra que acompaña y un espacio donde olvidarse de lo que molesta.Una comida no suple lo que falta el resto del año, pero, con el que los martes, se hace un recorrido para llevar la comida a las personas que están en situación de calle (sobre todo en la zona del centro de Paraná), y entre ellos, conocimos a gente que sabemos que no tienen con quién pasar la Navidad. De ese dato,, contó el cura y agregó que no solamente se trata de la gente en situación de calle, sino que, invitamos a esas personas a compartir un momento en familia, una familia ampliada", resumió el padre Esteban."Queremos sumar a quienes quieran compartir la Mesa de Navidad en la parroquia, sea alguien que está solo, que no tenga muchas ganas de celebrar o quiere ayudarnos a servir.