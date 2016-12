Porque te espero, usá casco: El spot que busca evitar muertes en accidentes

"Porque te espero, usá casco", se denomina el spot publicitario con el que servicio de Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná busca concientizar sobre el uso del casco y evitar accidentes con consecuencias fatales para los motociclistas durante estas Fiestas de Navidad y Año Nuevo.El clip fue realizado por el humorista paranaense Ricardo Leguízamo y contó con la participación desinteresada de Florencia Mutio, arquera de Las Leonas; y el Gurí Omar Martínez, el piloto de Ford de reconocida trayectoria."Te espero es porque todos tenemos un familiar o un amor que nos espera, porque no lo tenés que usar solo para que no te pongan multa, sino porque te salva la vida y es una ridiculez decir hoy en el siglo XXI, que no me pongo el casco porque hacer calor o que lo llevo en el codo", argumentó Leguízamo ante. "Es una cuestión de educación", sentenció el humorista.En la oportunidad, el jefe Terapia Intensiva del San Martín, Dr. Guillermo Grieve, realizó un balance sobre la cantidad de accidentes de tránsito con consecuencias fatales registradas durante el segundo semestre."Lamentablemente, en estos seis meses hemos mantenido el número de accidentes y el número de muertes, porque fueron muy parecidos al semestre anterior: 29 accidentes con siete muertes en el primer semestre, y 30 accidentes con ocho muertes en la segunda mitad del año", reveló el galeno.

"60 accidentes graves con 15 muertes, valores muy parecidos a los del año pasado"

"Estamos mucho mejor que en 2008 cuando partimos con casi 120 accidente y 50 muertes anuales, pero podemos estar mucho mejor, salvar a chicos del accidente y de la lesión, educando y controlándolos adecuadamente", instó el Dr. Grieve.Y en esa línea comentó: "Se ha mantenido el uso del casco en un 65% pero es insuficiente porque tenemos que llegar al 80, dado que cuando llegamos al 75%, bajaron estrepitosamente las muertes de septiembre a diciembre de 2014". "En ese período, tuvimos entre cuatro y cinco accidentes pero no llegaron a la muerte porque se sabe que el marcador es la lesión cerebral, y se previene con el uso del casco", instó.Para finalizar, el médico reiteró las recomendaciones para movilizarse durante estas Fiestas: "Si uno bebe alcohol, que no maneje; no lleven chicos en la moto y que las embarazadas tampoco lo hagan; que la velocidad sea la adecuada; que no pasen semáforos en rojo porque sigue habiendo hasta un 30% de motociclistas que cometen esa imprudencia". Las sugerencias también estuvieron dirigidas a responsables municipales, provinciales y policiales: "Y a las autoridades, que hagan el control y la prevención adecuadas; debemos intensificar los controles porque no hemos mejorado desde el año pasado a este", alertó.