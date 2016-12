Avelino Fontana expresó impotencia por denuncias que sufrió de proteccionistas

La "granja de Don Avelino", recibió una inspección del área de Recursos Naturales de la provincia, luego de una denuncia de proteccionistas, por animales que permanecían "en un espacio reducido.El Centro de Recuperación de Animales Silvestres ubicado en calle Francia 2690, recibió el 5 de diciembre "una inspección sobre el terreno, por una denuncia de tres proteccionistas de Paraná, sobre el estado de algunos animales que estaban en un lugar reducido", contó el propietario Avelino Fontana, en diálogo con el programaFontana es el propietario del Centro de Recuperación Animales Silvestres desde hace 20 años. El predio está ubicado en calle Francia al 2700 de Paraná. Se trata de una iniciativa independiente para el salvamento de especies autóctonas y exóticas, llegan animales recuperados, muchos llegan lastimados y en el lugar se les brinda el cuidado que necesitan para recuperarse.Fontana recordó que "en febrero resultamos afectados por un tornado de 210 km/hora, que destruyó un porcentaje importante de las instalaciones. Debí levantar todo de vuelta. Estuve para hacerlo entre dos meses y cuatro, para ponerlo en condiciones". El fenómeno climatológico que afectó gran parte de la provincia, "tiró el cerco olímpico del frente del predio y se llevó muchos animales con la tormenta", rememoró.Dijo que los inconvenientes que "aún no he podido solucionar" según subrayó, fue "por falta de dinero y de tiempo. Del año pasado a este año, bajaron 50 % las visitas"."Se me intimó a que en 60 días reconstruya los recintos de esos animales", relató.José María Pereyra, el veterinario puso relevancia en que en el lugar "hay animales que no fueron comprados ni cazados. Son animales recuperados, muchos vienen lastimados, por un choque de un auto, por un balazo, por distintos motivos. Hay un mono, por ejemplo, que fue traído desde Concordia, lo habían agarrado dos perros, les hicimos 85 puntos de sutura, no se puede devolver a su estado natural silvestre, porque vivió cerca de 40 años con gente".El profesional dejó en claro que los animales "están en perfecto estado de salud".Fontana dijo: "No recibo ayuda de la municipalidad ni de la provincia. Lo único que tengo es una devolución de 145 pesos, todos los meses, en los impuestos provinciales; para esto tengo que presentar boleta de gastos de alimentos para los animales. Pago y después se me devuelve"."Es muy bueno el estado de salud de los animales, en la denuncia no objetan el estado de salud, hablan de estos seis animales que están en un predio reducido", aclaró.A su vez dijo que el emprendimiento está habilitado por ordenanza municipal del 15 de mayo de 2000, y con habilitación provincial de 2002. "Estoy en regla como corresponde", agregó."La gente que me llama, me estimula que no abandone esto", confió.Fontana se encuentra sumamente compungido por la situación.