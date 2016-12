Eventos y diversión, en un solo lugar: Presentaron la plataforma Have Fun Hub

Presentaron en Paraná la plataforma Have Fun Hub, un espacio online que permite descubrir eventos, lugares y descuentos exclusivos en cada ciudad, de acuerdo a la ubicación geográfica en la que cada persona se encuentre en determinado momento.Su creador es Felipe Ieder, un paranaense que vivió en barrio San Agustín hasta que tiempo después se radicó en Londres. El proyecto comenzó en 2008, cuando viajaba todas las semanas a ciudades desconocidas, por trabajo, y no había un servicio que concentre distintas actividades en una aplicación."Participé de un evento donde invitan a desarrolladores, les dan problemas, tecnología y hay que resolverlos, innovar. Luego un jurado elige la mejor idea. En ese momento, Have Fun Hub fue mi propuesta. Fue una experiencia increíble", contó aLa plataforma está destinada a todo público y se puede acceder a través de Internet, desde cualquier dispositivo. El servicio busca dar relevancia a los eventos en función de la geolocalización y se retroalimenta de los contenidos que suben los usuarios, generando una base muy variada. Se trata de una "cartelera" de actividades de cada ciudad."Estás fuera de casa, tienes ganas de hacer algo, pero no conoces muy bien la zona. Acabas de ir al lugar equivocado y necesitas desesperadamente un plan alternativo para salvar la noche. Te encontraste en el bar de siempre para tomar un trago con un amigo, luego de un par, te pica el bichito por salir pero no hay ningún plan. Sea cual sea la situación, seguramente estás pensando, "¡debe haber algo por aquí!" ... "¡Tiene que haber una aplicación para eso!", explica sobre la propuesta el sitio web oficial, http://havefunhub.com Además, se puede crear una cuenta y acceder a funciones más avanzadas y personalizadas, que responden a los gustos de cada usuario."Me pareció muy bueno volver y compartir este proyecto con mi gente", expresó Felipe.