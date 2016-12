Voluntarias entregaron juguetes y panes dulces donados en Once por Todos

En declaraciones a, Isabel Medina, del voluntariado contó que "después del Once por Todos, donde la gente se manifiesta y agradecemos tanto su generosidad, nos queda el trabajo de ordenamiento, de limpieza de las cosas que nos donan, que son nuestro gran capital y después distribuirla de la forma más equitativa".En tal sentido, manifestó que "los niños y las mamás siempre esperan de Once por Todos muchísimos elementos, como pañales, juguetes, ropas y lo reciben con extrema alegría y más en esta época. Un chico en esta época no puede estar sin un juguete", dijo y remarcó que mucha gente que no puede llevar su donación el 8 de diciembre, se acerca en los días posteriores al nosocomio a dejar su colaboración.Respecto a la entrega de los panes dulces que fueron elaborados y donados por la escuela de capacitación técnica María Goretti, Medina afirmó que "el pan dulce es un mimo para la mamá. Cuando ellas los reciben de manos de las voluntarias no lo pueden creer, principalmente aquellas que no son de Paraná y no conocen el voluntariado y se encuentran con esta amplitud en la gente que los brinda y los protege". Finalmente, indicó que "el voluntariado es una institución sin rostro, solamente con un color de guardapolvo y una insignia que nos representa".