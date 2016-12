Presentaron el programa de refuerzo alimentario para celíacos

Foto 1/2 Foto 2/2

Fue lanzado este miércoles el programa de refuerzo alimentario libre de gluten para personas celíacas impulsado por la Municipalidad de Paraná y la Asociación de Celíacos de Entre Ríos -ACER-.

El acto de presentación se llevó a cabo en la Casa de la Costa con la presencia de autoridades municipales y personal de jardines que colaboraron con el diseño del logo de las cajas que serán distribuidas desde el mes de febrero de 2017.



La idea de este programa es cubrir las necesidades que surgen en los diferentes sectores barriales de nuestra ciudad, como comedores comunitarios, jardines maternales, centros de salud. "El programa está destinado a gente de escasos recursos o que no los alcance ningún plan, o que bien no llegan a cumplimetnar lo necesario para solventar los productos que son caros", sostuvo Esther Díaz, directora de Asistencia Nutricional y Comedores Comunitarios.



Los interesados en adquirir el combo de 12 productos libres de gluten deben inscribirse, con ciertos requisitos, en la Dirección de Asistencia Nutricional y Comedores Comunitarios -Colón N° 521-. Las inscripciones comenzarán en febrero.

En representación del intendente Sergio Varisco estuvo el secretario General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari; la secretaria de Desarrollo Social, Candela Carminio, el subsecretario, Carlos Cuenca; la presidenta de ACER, Cecilia Pautasso; entre otros funcionarios y representantes de distintos jardines maternales.



El refuerzo de alimentos para celíacos denominado "refuerzo libre de gluten" es una caja que contiene las siguientes provisiones:



- Premezcla x 1kg.

- Puré de Tomate x 340 gr

- Leche en polvo sin tacc x 800 gs Purísima

- Fideo de Arroz x 500 gs

- Arroz x 1 kg Dos Hermanos

- Almidón de Maíz x 500 gr sin tacc

- Polvo de Hornear x 50 gs pérgola

- Cacao El Quillá

- Azúcar Ledesma x kg

- Mermelada sin tacc

- Aceite x 900 cc.

- Puré



Requisitos para solicitarla

- Presentar DNI y diagnóstico médico (biopsia)

- No contar con Obra Social que cubra el refuerzo alimentario

- No contar con empleo formal



Se recepcionarán las solicitudes en la Dirección de Asistencia Nutricional y Comedores Comunitarios -sita en calle Colón N° 521-.

La entrega de las cajas con alimentos será de manera mensual.