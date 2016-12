Nombraron "ciudadano ilustre" al periodista Beto Cardú y a otras personalidades

El reconocido periodista y conductor del programaque se emite porfue nombrado Ciudadano Ilustre por el Concejo Deliberante de Paraná."Se siente mucho nervio porque es una cosa inesperada que a uno lo declaren Ciudadano Ilustre, nunca pensé que pudiera llegar a obtener ese título", reconoció Cardú ante. "Me siento muy contento por esta distinción que dio el HCD", completó.En la oportunidad, el destacado rememoró su pasado en los medios y la actual labor que realiza en pos de incentivar en deporte entre los más jóvenes. "Comencé a los 12 años siendo alcahuete de El Diario, llevándoles una síntesis de básquet y comentándoles el partido; después fui director del diario El Normalista en 5º año de la Escuela Normal de Paraná donde me recibí de maestro. Luego pasé a Rosario donde ejercí prácticamente el periodismo en LT8, LT13, en La Capital y Tribuna de Rosario, diarios que hoy ya no están. Regresé a Paraná y un amigo me invitó para hacer televisión TVC canal 4 y al que le agradezco infinitamente porque me permitió la carrera en televisión, ya había empezado en Rosario en canal 5", detalló."Siempre me dediqué al deporte infanto-juvenil y amateurs sobre todo porque me cobijaron desde el Club Estudiantes a los 6 años y desde ahí en adelante seguí amando el deporte amateurs", subrayó.Otras de las distinguidas fue, actual presidenta de la Asamblea Ciudadana que está luchando por las mejoras en el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad.La mujer agradeció al HCD y al concejal Enrique Ríos fue propuso su reconocimiento. "Es una mención que se la dedico a todos los luchadores de Paraná, a mi familia y a mi compañero que ya no lo tengo, uno de mis inspiradores, a toda la gente de la Asamblea Ciudadana, y a todos los vecinos de la ciudad que luchan día a día por un mejoramiento de vida", retribuyó Glausser."En mi humilde persona, creo que hay muchísima gente que merece el reconocimiento, porque todos los días de su vida hace algo por el otro. El vecinalismo en Paraná está muy relegado y sería importantísimo que todos los barrios tengan a sus representantes y que éstos tengan la posibilidad de ser escuchados para llevar a sus barrios todas esas conquistas que nos faltan", instó la vecinalista.El HCD también nombró ciudadana ilustre a. "Me siento orgullosa de mi ciudad, es lindo que a uno lo reconozcan y ser un referente, en mi caso, de lo deportivo", aseguró a. También agradeció a la concejal Cristina Sosa, impulsora de su reconocimiento.En la ocasión, la leona paranaense hizo un balance de las actuaciones del seleccionado y adelantó sobre las nuevas metas del equipo. "Fue un año de distintas sensaciones porque el proceso olímpico fue largo. Este año fuimos campeonas de la Champions Trophy y si bien no tuvimos un buen rendimiento en los Juegos Olímpicos, el equipo sigue fuerte y con cambios, porque se dio una nueva lista para el 2017, donde lo más importante será la World League clasificatoria al mundial 2018 de Inglaterra".En ese marco, comentó que la semana pasado participó de una reunión informativa y que el 6 de febrero deberá presentarse en el CENAR (Centro Nacional de Alto Rendimiento) para comenzar con los entrenamientos junto al seleccionado de hockey.Otros de los reconocidos fueron la Dra. Susana Medina de Risso, actual presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas por su labor realizada en pos de las políticas de género y por haber pertenecido a una gestión que implementó políticas públicas destinadas a el género.Wally Fabré (Gualberto Ismael Fabré Cosmao), autor del Himno a la Amistad, por inquietud de una vecina, María Barrone.Daniel Henz por su labor en el periodismo investigativo.Gabriela Castillo, una deportista especial.El equipo de fútbol de Talla Baja en reconocimiento a su tarea deportiva.Y la figura de Monseñor Estanislao Esteba Karlic.También se entregaron los decretos mediante los cuales se declararon de "interés Educativo y Cultural" los libros "Historia de Terapia Ocupacional en la provincia de Entre Ríos", escrito por la Terapista Ocupacional Norma Hilda Díaz, y "Prácticas en Salud Mental. Un salto de la desafiliación a la pertenencia", de la autora paranaense Lelis Ibarra.Al acto presidido por la viceintendente Josefina Etienot y el secretario parlamentario del Concejo Deliberante de Paraná, Rodrigo Devinar, también asistieron concejales de los tres bloques que integran la legislatura de la capital entrerriana; Andrea Caputti, jueza de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal; Andrea Morales, jueza de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 8 de Paraná; Martín Uranga, secretario de Justicia de Entre Ríos; Sergio Reggi, secretario de Gestión Pública de Entre Ríos; Luis Garay, Defensor del Pueblo de Paraná, y familiares y amigos de las personas distinguidas.