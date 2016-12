Sociedad Farmacias de todo el país no atenderán desde hoy a los afiliados a PAMI

Representantes de las cuatro organizaciones que agrupan a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país anunciaron que desde la cero hora de hoy dejaban de atender " a los afiliados de PAMI" debido a que la obra social de los jubilados y pensionados "no ha cumplido con sus compromisos de pago".El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Emilio Irigoiti, indicó aque la situación con la obra social nacional "está muy difícil. Todo el año fue así. La deuda del Pami con las farmacias sigue creciendo y desde hace un tiempo hay muchas que tienen el crédito cortado"."Esto es duro, no hay cosa más triste que decirle que no al afiliado y cliente, especialmente a un jubilado. Pero las farmacias terminan solventando con fondos propios, cuando estos se acaban, no hay salida. Es casi tarde, porque hay muchas farmacias con el crédito cortado y a las otras les quedan pocos días", expresó Irigoiti.Después de acotar que "son pocas las cadenas que tienen espalda y siguen", el farmacéutico lamentó: "Siempre es malo, pero aún resulta más doloroso que pase esto para las fiestas. Al convenio no lo tenemos nosotros, sino Pami con la industria. No sabemos quién es el culpable o si son los dos, pero la cuestión es que a las farmacias los pagos no les llegan en tiempo y forma".