El sueño hecho realidad "no es de Arco Iris, sino de los nenes y las mamás"

Aún les dura la euforia a los integrantes de Arco Iris, la ONG de Paraná que brinda apoyo a las familias de niños internados en el servicio de oncohematología del Hospital San Roque, luego del momento inolvidable de la final de Show Match del lunes.El trofeo llegó hasta la sala de oncología del San Roque, donde paseó entre los chicos internados que se fotografiaban con él., sobre algunos momentos que ya son historia."Tuvimos que ir a Buenos Aires a firmar un contrato y ahí nos dijeron cuál sería la pareja que nos representaría. Nos puso muy contentos porque Pedro y Flor son humildes, queridos, y dan una imagen de familia, que es lo que nosotros siempre tratamos de proteger: los nenes y las familias", agregó."Desde el primer momento tuvieron un compromiso muy grande con la asociación, en contacto permanente por Twitter y videítos con los nenes, algo muy lindo. Nosotros ya los sentíamos ganadores al ver las sonrisas en los nenes, ya con eso era suficiente. Pero bueno, llegamos a la final y se pudo cumplir el sueño que no es de Arco Iris, sino de los nenes y las mamás, realmente es para ellos", dijo emocionada.En concreto,. "Nuestro lugar está repleto de amor, a pesar de la enfermedad, es un lugar especial", sostuvo Mirta sobre el servicio.La cocina es el espacio donde las madres comparten un mate, una charla, un llanto, mientras sus hijos no las ven. Además, permite que los chicos tengan la comida cocinada por ellas."Después del Bailando, de la emoción y los nervios nos reunimos con Pedro que nos hizo entrega de su copa de campeón. Nosotros consideramos que hizo muchísimo esfuerzo para lograrla, así que la tomamos como un préstamo hasta que él desee recuperarla: lo esperamos en Paraná para que sean los nenes los que se la entreguen", comentó Mirta."Mañana se va a festejar navidad con los niños que vienen a control, se los va a sacar del hospital y se los va a llevar a un salón donde habrá coro de niños, para compartir una mañana diferente", adelantó Mirta sobre la continuidad de las celebraciones, esta vez con los afectados y beneficiados más directos del trabajo de la fundación."Estoy muy contento", dijo Alfonso minutos después de confirmado su triunfo. "Por fin una vez, fue lo que pensé y la alegría de cumplir un sueño. Todos los anteriores que tenían que ver conmigo, de alguna u otra manera, se cumplieron. Pero ahora cumplirlo así es una alegría muy grande, me imagino que todo Paraná debe estar feliz", agregó.Cómo Asociación Civil, Arco Iris se propone principalmente procurar que el paso por el hospital sea lo menos traumático posible, brindando apoyo, contención y asistencia al paciente y su familia a través de actividades lúdicas y recreativas. "Arco Iris nació en septiembre de 2007 por iniciativa de cuatro docentes de escuela especial que veían que había muchas mamás que tenían que estar muchísimo tiempo al cuidado de sus hijos y que estaban agotadas. Una compañera que tuvo a su hijo enfermo vio esto en el hospital, yo había perdido hacía muy poco a mi hijo de cáncer, ellas nos apoyaron muchísimo, y cuando surgió esta idea me lo comentaron y quise participar. Armamos un proyecto, se lo presentamos al doctor Pedro Negri Aranguren, y comenzamos de forma inmediata", recuerda Mirta Sotier. Al principio era solamente los jueves, pero en la actualidad van lunes y jueves a trabajar con los niños internados y las mamás. Hacen distintas actividades: juegos, pinturas y canto con los chicos; y con las mamás recetas y manualidades que les permiten descansar un poco, hacer algo diferente y luego regresar con sus hijos al dormitorio con energías renovada. Para poder ingresar, los voluntarios deben estar capacitados. Generalmente, esta capacitación se hace en marzo con distintos profesionales del servicio y voluntarios que tienen mayor antigüedad.Los colores (así se llaman a los voluntarios, que forman parte del arco iris) también trabajan con los nenes que vienen del interior a control. Se festejan todos los cumpleaños, de los que están internados y los que vienen de otras localidades."Ellos esperan este día, saben que se los espera con una torta, un regalito y ese día es un día de fiesta porque vienen acompañados del hermanito, tío y abuelos porque saben que se les va a festejar el cumpleaños", explica Mirta. Arco Iris realiza dos campañas importantes durante el año: la del juguete, en agosto para el día del niño; y en noviembre para tener un regalo en navidad. Además, cuentan con una campaña permanente de captación de donantes de sangre y potenciales donantes de médula osea. "Los que son de distintas localidades se les hace muy difícil contar con dadores que puedan trasladarse a Paraná, por eso buscamos gente solidaria en nuestra ciudad", aclara Mirta. Otras actividades son las charlas en colegios primarios, secundarios, facultades y distintas instituciones, donde hablan de cáncer infantil y la necesidad de un tratamiento precoz para poder curarlo.