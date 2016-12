Autoconvocados pidieron que se construyan edificios en lugares aptos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Autoconvocados se reunieron en plaza 1º de Mayo para pedir que no se sigan construyendo edificios en sitios no aptos para tal fin.



Al respecto, Marta, de vecinal Parque Urquiza, expresó a Elonce TV que "no estamos en contra de los edificios, sino que pensamos que hay que hacerlos de otra forma, no de manera incontrolable en lugares no aptos. Estamos realmente desbordados. Dialogamos con los concejales para que nos ayuden".



En ese sentido, comentó que en el transcurso de este año se aprobaron 100 edificios, casi todos en zona céntrica.



Por su parte, Liliana, de vecinal Leandro Alem, explicó que gran cantidad de vecinos sufren la falta de agua y rotura de las cloacas, tanto en el centro como en los barrios. "Hay gente que aún no está teniendo el problema y eso queremos informar. Es una problemática de la ciudad muy grave, en cualquier momento puede colapsar en todos lados como nos han dicho ciertos técnicos", dijo a nuestro medio.



Manifestó que si bien el Código Urbano tiene un espíritu de cuidado, paisajismo y medio ambiente, "tiene algunas excepciones que generan contradicciones muy grandes. Así se pueden construir edificios sin tener en cuenta estos otros puntos". Agregó que piden "una ciudad sana, bella, organizada en paz y que los edificios se construyan en lugares donde haya infraestructura para ello". Elonce.com