Trabajadores de ANSES suspendieron las asambleas durante 15 días

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y los trabajadores no suspenden las actividades, tal cual estaba previsto, contra las acciones implementadas por el gobierno nacional en materia previsional.Anoche, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y los trabajadores de Anses no suspendieron las actividades laborales, tal cual estaba previsto desde las 10. Cabe recordar que los cuatro gremios signatarios de convenio en Anses habían organizado un paro y movilización este martes, en todo el país.Los trabajadores ponen en discusión una serie de medidas que viene implementando el gobierno nacional en materia previsional, las cuales no sólo hacen peligrar su fuente laboral, sino "todo el Sistema Previsional Argentino", según argumentan.Los gremios se unieron en una medida conjunta "para repudiar el avance de estas políticas neoliberales", y convocaron para este martes 20 de diciembre una medida consistente en paro y movilización en todo el país., Santiago Cúcaro.Asimismo, agregó que "en estos quince días vamos a trabajar normalmente y si no hay respuesta favorable, retomaremos las asambleas y medidas de fuerza", remarcó el representante.Claudio González, delegado de Ate contó que "el principal motivo de las asambleas, era la violencia laboral que se vivió en una oficina de Capital Federal, en donde uno de los compañeros sufrió agresión física por parte de un director", dijo y agregó que "también se reclama por el desguace de algunas centrales y por lo que algunos compañeros pueden pasar a una empresa terciarizada"."Los trabajadores se presentaron a trabajar pero la conciliación obligatoria no intimó a suspender las medidas de fuerza y continuar con la jornada laboral", sostuvo el delegado gremial.