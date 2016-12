Homenajearon a víctimas de represión policial, a 15 años de la crisis del 2001

José Daniel Rodríguez y Romina Iturain y Eloísa Paniagua, muertos a manos de la represión policial durante los trágicos sucesos ocurridos en el país en 2001, fueron homenajeados hoy durante un acto realizado en la Plaza 20 de Diciembre (detrás del hipermercado de avenida Larramendi).Eloísa Paniagua tenía 13 años y había ido a pedir comida a distintos supermercados junto a sus hermanos. Recibió un balazo por parte de un efectivo policial, el cabo Silvio Martínez, en una corrida que provocaron las fuerzas de seguridad, arrinconando a los manifestantes en el Parque Berduc. El autor del disparo fue condenado por el hecho y salió de la cárcel en 2009, gozando del beneficio de la libertad condicional. Fue el único que enfrentó a la Justicia por las muertes de 2001.Romina Iturain estaba de visita en la casa de una prima que vivía cerca del supermercado Wal Mart. A ese lugar llegó un grupo de personas que venía de reclamar en la puerta del comercio y comenzó a ser seguida por la Policía. Estando dentro del domicilio cuando una bala la alcanzó. Los efectivos policiales se negaron a llamar a una ambulancia, desatendiendo el reclamo de su primo, y cuando la atención médica finalmente llegó, fue tarde: la joven de 15 años murió antes de llegar al Hospital San Martín.José Daniel Rodríguez tenía 25 años y era militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Salió de su casa la noche del 21 de diciembre de 2001 y ya no volvió. Estuvo algunos días desaparecido y posteriormente su cadáver fue encontrado detrás del supermecado Wal Mart, en el Parque Nuevo, días después de los hechos, debajo de unos neumáticos, golpeado y quemado. Se determinó que el joven había muerto el 19 de diciembre. Aunque su muerte quedó impune, la vinculación con la represión desatada por aquellos días fue evidente."En esos momentos, tristemente recordados hoy por nosotros, estábamos en un enfrentamiento directo con la policía asesina de Montiel porque ya teníamos una chica fallecida, Romina, y en esa tarde nos enteramos de la muerte de Eloisa. También estaba la desaparición de osé Daniel, y no sabíamos que había muerto el día anterior", rememoró ante Elonce TV, Gustavo Skidelsky, dirigente de ATE en 2001.Respecto de José Daniel Rodríguez, rememoró que "había estado hablando con él en un supermercado de calle Irigoyen"."Se tomó una decisión que creemos que fue la más correcta para esa instancia en ese momento que se estaba viviendo: salir a atraer a la policía hacia nosotros para que se terminen las muertes", recordó el antiguo dirigente sindical. "Nosotros estábamos concentrados en ATE, donde la Multisectorial decidía qué acciones seguir, el día anterior había sido la toma del CGE por compañeros que fueron desalojados en horas de la madrugada y el 20 se tomó la decisión de salir a Casa de Gobierno".Por su parte, Manuel Ramat, militante de ATE, en un nuevo aniversario de aquellos trágicos episodios, subrayó: "Sentimos dolor, porque por ejemplo, un militante tremendo como Pocho Leprati, el saber que quien lo mató está libre y es un militante activo del PRO y participante de quienes hoy están al frente de la Nación, aquellos funcionarios que se fueron después de incendiar el país y llenarlo de sangre, hoy están de vuelta y están haciendo las mismas cosas que hicieron en aquella época", advirtió.Para el militante, "vamos camino a repetir los desastres y nos da muchísimo dolor, porque los que más sufren son los más débiles, indefensos y necesitados, por lo que hoy en día, que no tengamos defensa frente a eso, tenemos que reivindicar más que nunca el ejercicio de la memoria en un día de lucha de nuestro pueblo, la memoria de nuestra historia que nunca se dejó sobrellevar por países imperiales dado que Estados Unidos hoy está queriendo avanzar sobre el manejo de la seguridad, son cosas inconcebibles para nuestra patria".Finalmente, Ramat llamó a "reivindicar a ellos (por Romina, Eloisa y José) y a todos los compañeros que salieron a ponerle el pecho en aquellas épocas y realmente dieron testimonio de que el pueblo no se rinde y siempre encuentra el camino por mejores resultados". Elonce.com