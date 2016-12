Jubilados varados con temperaturas bajo cero: Abuela padeció embolia pulmonar

La jubilada docente Gladys Pavón, contó detalles del viaje de terror que les tocó vivir en un viaje organizado desde el Centro de Jubilados 19 de Septiembre de Paraná con destino a Chile. Es que el colectivo que los trasladaba quedó varado en medio de la Cordillera y como consecuencias de las temperaturas bajo cero, una abuela permanece internada en una clínica de la ciudad con una embolia pulmonar.



"No sé cómo la Dirección de Transporte no controla estos colectivos viejos, para que salgan de circulación, porque en realidad este micro no estaba en condiciones para realizar un viaje internacional", denunció la mujer a Radio La voz.



Según comentó, fueron rescatados gracias al accionar de un policía Claudio Marcelo Vacca. "Cuando el policía nos ayudó en el transporte, estábamos entumecidos. Después, cuando estuvimos seguros y con calefacción, nos recorrió a todos en las cabañas. Luego, fue hasta el colectivo y llegaron a las 23 horas, en una noche de 4 grados bajo cero. Estábamos con calefacción, y dormimos con tres frazadas", subrayó la jubilada.



La mujer destacó el accionar del efectivo quien solo se limitó a recibir solo el agradecimiento. "Sin la acción del policía, hubiésemos muerto, y no quiso ni cinco pesos partidos al medio", resaltó, al tiempo que espera que la mala situación que les tocó vivir "llegue a oídos de la Policía de Mendoza y de la Ministra de Seguridad".



En la oportunidad, Pavón reveló que contrataron el servicio a "una empresa Altas Barrancas, ubicada en calle Salta 117; y que el coordinador era un chico joven, que lo único que hacía era hablar por el celular, igual que los choferes. Y el colectivo, tenía una inscripción Flash SA".



"Tengo 74 años, y pagamos 8500 pesos para sufrir esto", se quejó la mujer. "Ahora que recuerdo, me volví al pie del macizo montañoso, con dificultades para respirar y un dolor intenso en la espalda", agregó.



"Fue algo espantoso. Estamos hablando de personas ancianas, y jubilados jóvenes de la Justicia. Una de ellas, una señora, sangraba. Mi compañera estaba quietita. Mi corazón comenzó a palpitar, y el pulmón me dolía. No quiero ni saber qué hubiera pasado si no venía el policía", rememoró.



"Si Dios hubiese querido que yo mirara para atrás, me hubiese puesto los ojos en la nuca. Yo ya tengo 74 años, y me hace mal revivir esta cuestión. Es más, cuando llegamos a San Juan, siete valijas se desintegraron por un ácido que se había escapado. Abrían las prendas, con agujeros -comentó- Encima, alguien tuvo la feliz idea de que el dinero que juntamos para el policía, se lo diéramos a los choferes, que sí lo aceptaron... por llevar ácido", puntualizó.



"Cuando recién el señor de las cabañas nos albergó, yo temblaba de frío. Pedí una taza de café con leche... 50 pesos... después, comer, 170 pesos... la cama, 300 pesos... A ese dinero todavía la estoy esperando. Pagué para sufrir", agregó Gladys.



"Según los dichos de los choferes, ellos esperaban que vinieran de Mendoza, el repuesto y el mecánico. A las 23 horas, llegaron y arreglaron. Después, pudimos continuar a Chile. A la vuelta, nos pasaban camiones, colectivos, autos... parecía una carreta. Y al llegar a la Aduana, me descompuse", recordó la mujer.



Además, la jubilada reveló que como consecuencia del dramático episodio, una de las abuelas se encuentra actualmente internada en una clínica de la ciudad de Paraná, con una embolia pulmonar.