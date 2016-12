Volverán a marchar con la construcción de edificios en altura

La movilización será hoy, a las 20. Los manifestantes se van a congregar en la plaza 1º de Mayo para marchar por la peatonal San Martín "entonando canciones del alma, a favor de la vida, de la esperanza y la convicción por la elevación de la consciencia, en reclamo a nuestros legítimos derechos ciudadanos para la redirección y regulación de la edificación en altura hacia lugares donde no se atente contra la salud emocional y física de las personas, contra sus propiedades, contra los derechos básicos al uso de los servicios públicos (agua, cloaca, estacionamiento, desagües pluviales, basura, etc); contra el daño al medio ambiente y al patrimonio histórico y paisajístico de la ciudad, entre tantos otros perjuicios que estas torres construidas sin tener en cuenta el impacto que generan en lo micro y en lo macro y que están llevan do a la ciudad a un peligrosísimo límite", enfatizó Liliana Trostdorf, unas de las vecinas que viene impulsando el reclamo.



La primera marcha se caracterizó por la incorporación de un cancionero que los manifestantes fueron entonando a lo largo de la protesta. Tal el éxito de esa primera marcha "que hermanaremos una vez más nuestras improvisadas voces, sin cortar calles, contaminar el ambiente, ni perjudicar la normal circulación de la vida y el trabajo de los ciudadanos", advirtió la entrevistada.

En este sentido, enumeró los temas que interpretarán esta noche:

"Yo Tengo Fe", "Color Esperanza", "Honrar la Vida", "Solo le pido a Dios", "Todo Cambia", "Dale Alegría a mi corazón", "Todos somos Uno", "Cambalache Siglo XX" y el Himno Nacional Argentino serán las canciones que acompañarán el reclamo para el que te convocan a toda la ciudadanía "bajo el compromiso que significa participar del presente inmediato y del futuro de nuestra casa grande que es la ciudad", consideró Trostdorf en declaraciones a El Diario.