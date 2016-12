Internos de la Unidad Penal Nº 1 y 6 grabaron un CD musical

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Internos de la Unidad Penal Nº 1 y Nº 6 de Paraná, grabaron un CD musical. La actividad se realizó en el marco del programa de extensión "Facultad de Humanidades en contexto de encierro", que pertenece a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.



Al respecto, Natalia Campos, coordinadora, indicó a Elonce TV que "este año se trabajó con dos grupos. El trabajo final es la grabación del CD que se llama "Soñando Juntos" y este lunes se concretó la presentación. Queremos destacar que es la primera experiencia a nivel nacional".



Por su parte, Mabel Massutti, profesora , dijo que "es el segundo año, la segunda corte que participa dentro de la Unidad Penal. Ellos han actuado y se han presentado en la Escuela de Música. Este año aspiramos a algo más y llevamos adelante la producción de un CD. Esto se enmarca en una cátedra de Prácticas Docentes I, de segundo año del Profesorado Universitario en Música, de proyectos socio-comunitarios, en este caso en contexto de encierro".



Además, comentó que "trabajamos con el capital cultural, como dice Bourdieu, y tomando a Violeta Gainza en lo que tiene que ver con los campos sonoros e historias sonoras de cada uno de ellos. Organizamos un repertorio bastante amplio donde se incluye desde la bifurcada hasta una milonga campera. Participaron todos. Esto fue posible gracias al trabajo de los estudiantes, del profesorado universitario, de los internos, de la disposición que tuvimos. La grabación se realizó en el SUM, una tarea que no fue sencilla para traer todo el equipamiento tecnológico. Todo fue a pulmón, con las ganas y el compromiso de pensar que esto es posible y ver que la realidad nos demuestra que todos los que participan de las prácticas docentes están dentro de las escuelas estudiando con las propuestas que dan las unidades penitenciarias".



Edgar Darío Fernández, interno, contó a Elonce TV fueron alrededor de 20 las personas que trabajaron a lo largo del año para poder realizar esta presentación final. En ese sentido, aseguró que "hubo mucho trabajo desde lo personal y en lo grupal. No es fácil trabajar con grupos que están en contextos de encierro y con grupos que vienen de afuera. La experiencia siempre es positiva porque atrae a poder liberar la mente de quienes estamos privados de la libertad. Es un canal para poder llegar a esa libertad desde nuestro pensamiento. Esta experiencia ha sido muy grata, esperamos que siga a lo largo de los años, se necesita mucho del trabajo con los internos, del apoyo de la familia y el grupo técnico, como también de estos espacios que nos están dando para ocuparlos para bien".



Asimismo, relató que el trabajo de instrumentos es manual y artesanal. "Los instrumentos son propios. A los cajones peruanos los hicimos este año, fue un esfuerzo entre todos. Eso requiere de un trabajo extra porque es otra parte donde se puede expresar el arte, no solamente a través de la música, sino pudiendo decir que hay gente preparada y capaz de poder revertir una visión desde la sociedad, desde ese producto que somos de la sociedad", finalizó.