Estiman que las complicaciones en el transporte en Paraná se darán por la noche

Desde la Terminal de ómnibus de Paraná confirmaron aque el servicio de transporte de larga distancia y las salidas a Santa Fe se normalizaron a partir de las 7 y se estima que las complicaciones en la ciudad de Paraná se registrarán por la tarde-noche."Esta mañana, Fluviales y Etacer no brindaron su servicios entre las 5 y las 7 de la mañana, al igual que el servicio de larga distancia desde Retiro", confirmó a, el secretario adjunto de UTA Entre Ríos, José Rodríguez."En Paraná, únicamente habrá paro en el servicio urbano porque los últimos coches saldrán a las 20.30 de cada cabecera y harán la vuelta completa; una vez terminado eso, reiniciaríamos mañana a las 5 de la mañana", ratificó el sindicalista.Al consultarle a Rodríguez por el reclamo del sector, éste sentenció: "El trabajador no debería pagar Ganancias, esto no es un negocio sino un trabajo".En la oportunidad, aclaró que la seccional Entre Ríos acatará todas las medidas que resuelva el sindicato a nivel nacional.Al consultarle al sindicalista por un balance de fin de año, éste comentó: "Lo vemos no muy bien, se nos vienen tiempos difíciles y no sabemos con qué nos vamos a encontrar el año que viene".Según comunicó la empresa ERSA que brinda sus servicios de transporte urbano de la ciudad "las salidas de cabeceras serán hasta las 20:30". A partir de ese horario, se suspenderá el servicio a raíz de que "el personal de la empresa ha solicitado realizar asambleas informativas".Asimismo la empresa Mariano Moreno informó que, mañana, los recorridos de sus líneas "serán los habituales hasta la salida de cabecera a las 20,30. Luego, los choferes se reunirán en asambleas informativas convocadas por UTA".En cuanto a las ciudades de Viale, Tabossi y María Grande, las últimas salidas del día desde esas localidades, serán a las 20:30.El pedido del gremio es que se elimine de la carga del impuesto a las ganancias a las horas extras, los viáticos y feriados trabajados. "Casi el 60% del sueldo lo tenemos en extras, feriados que tenemos que trabajar, viáticos. Estamos en contra del impuesto", explicó el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández.