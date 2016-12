Suspendieron los trabajos para pintar de blanco el hormigón en la Costanera

"Se está pintando de blanco el hormigón original. Cabe señalar que el sentido y esencia de esta obra lo constituye su materialidad tal cual ha estado hasta el momento", avisó el arquitecto Rubén Edgardo Cabrera, creador del proyecto construido entre 2003 y 2004.Desde la municipalidad, Roberto Sabbioni, Secretario del Centro Integrador de los Servicios Ciudadanos, dijo aque "lo paramos hasta que se solucione". El intendente Sergio Varisco se comunicó con Cabrera para anunciar que daban marcha atrás en esa iniciativa.Cabrera afirmó que existe una falta de mantenimiento en pisos, instalación eléctrica y en otros aspectos, sobre los cuales ha realizado numerosas presentaciones en años anteriores, a las autoridades municipales y provinciales. "Es una barbaridad que esta obra, realizada para potenciar nuestro paisaje y brindar un espacio público de calidad para la ciudad y el río, sea bastardeada y arruinada con estas acciones por parte de la municipalidad", expresó el arquitecto frente al blanqueo, al que descubrió de casualidad cuando salió a correr por el lugar el domingo por la mañana."Como para ejemplificar lo que esto significa: sería como pintar de blanco las obras civiles del Túnel Subfluvial, o la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Son expresiones de obras públicas resueltas en su estructura y expresión formal en hormigón armado", señaló Cabrera en alusión a la producción arquitectónica más destacada de nuestro país."La obra tiene que ver con una idea de contemporaneidad y de elección de los materiales en función de la durabilidad del hormigón armado: su envejecimiento va acompañando el tiempo, porque no se degrada (como sí lo hace la pintura)", sostuvo en diálogo con esta Hoja.El proyecto de la Nueva Costanera ganó el 1° premio en el concurso de anteproyecto del año 2000, se desarrolló en 2001, y se construyó entre 2003 y 2004. Implica una superficie cubierta de 25 mil metros cuadrados en la costanera de Paraná."Surge como respuesta a las agresiones que la zona ha sufrido por las recurrentes crecidas del río, lo que ha motivado la desestabilización de las barrancas, situación que ha llevado a la intervención en el sector con el objeto de estabilizarlas y evitar los deslizamientos", indica cabrera en su memoria del trabajo.El tramo comprendido por esta obra es de 760 metros, en un ancho promedio de 16 metros en distintos niveles, con un área ganada al río y al sector de la costa degradada mediante una estructura de hormigón (muelle) y piedra, que resuelve los problemas de deslizamiento de la barranca, consolidando un sector de alto riesgo, según desarrolló el arquitecto Cabrera."La Nueva Costanera integra este paisaje artificial a la actual situación de parque con una arquitectura austera y despojada, resuelta en hormigón armado, en una articulación precisa que integra la solución estructural y su expresión formal. El hormigón armado se constituye de esta manera en la esencia y sentido de la obra, lo cual ha sido destacado en los comentarios y expresiones de los diferentes organismos nacionales e internacionales que nuclean a los arquitectos al otorgarles los premisos por la excelencia del proyecto", remarcó Cabrera.La obra, en su austeridad, exalta el paisaje natural, aporta espacios para la permanencia y el tránsito: bancos, miradores, rampas, escalinatas. Incluye, además, un muelle para embarcaciones de turismo en el sector de mayor profundidad del río, perfilando la topografía del terreno mediante una grieta en forma de "T", escalinatas y rampas que vinculan ámbitos nuevos a los pre existentes. "Se contemplan las crecidas recurrentes y las inundaciones al sector, siendo el agua parte sustantiva de composición del proyecto, penetrando en el paisaje artificial. El desborde, el avance cíclico de las aguas, una sucesión de ritmos temporales que definen otras instancias", profundiza la memoria del proyecto."Dejé mi vida en esa obra, pero no es una cuestión personal sino de cuidar el espacio público como ha sido pensado. Es como mantener viva una acción que uno ha llevado a cabo. La condición de obra pública y la responsabilidad sobre el espacio público debe prevalecer", argumentó Cabrera, quien estuvo desde las inspecciones hasta el final de los trabajos, que se iniciaron con el radicalismo y concluyeron en época de Jorge Busti."No sé por qué la pintan, me preocupa muchísimo, como arquitecto y como ciudadano", agregó. El hormigón armado se relaciona con la discreción de la obra, su silencio frente al paisaje, en el que se sitúa como un fuelle entre el río y las barrancas del Parque Urquiza, entre el Paraná y la trama urbana.Roberto Sabbioni, secretario del Centro Integrador de los Servicios Ciudadanos (que implican todos los servicios menos tránsito y transporte), aclaró que solo se dio una primera mano en unos 50 o 60 metros, y que por ahora se para hasta que se encuentre una solución.Sergio Varisco, anticipó el secretario, se comunicará con Rubén Cabrera para tratar el tema, lo cual ocurrió."Está lleno de grafitis y pintadas, la idea era mejorarlo un poco, por eso elegimos pintura blanca látex, sin color definido, para que luego se viera qué color pintar", indicó el funcionario."Desconocía la situación, lo que sí creo es que hay necesidad de hermosear la costanera, y en ese afán de mejorar eso es que intentamos hacer esto. Pero está solo la primera mano, que se puede sacar con una hidrolavadora", añadió Sabbioni."De todas maneras, hay que buscarle una solución al tema, un arenado o algo, porque ahora está feo y hace tiempo que no se lo retoca. Nos sometimos un poco a las críticas de que habíamos estado mejorando los balnearios y que la costanera está fea, pero somos dialoguistas. Por ahora no se sigue hasta tanto el intendente hable con este hombre o con quién tenga que ver con esto", explicó Sabbioni.