Continúa la instalación de garitas en barrio San Agustín de Paraná

Continúa la colocación y reparación de garitas de colectivos en barrio San Agustín de Paraná. Una cuadrilla de municipales instaló hoy las nuevas estructuras en las intersecciones de calles: Burmeister y Clark; Republica de Siria y El Resero; Casiano Calderón y Burmeister; Casiano Calderón y Clark; y calle Don Segundo Sombras."Se reparan y se les colocan los techos que les están faltando, todo para una mayor comodidad de los vecinos", explicó a, Oscar Seip, subdirector de Herrería de la Municipalidad de Paraná.Según lo dispone la secretaria municipal de Infraestructura, las instalaciones de las garitas se realizan de acuerdo a los pedidos que realizan las vecinales.En la oportunidad, el municipal advirtió: "Lamentablemente las garitas están muy destrozadas, los vecinos no les dan importancia y no las cuidan. O se roban el techo y las paredes laterales y eso es vandalismo". "Tratamos de reponerlo y esperamos que no las rompan de nuevo", esperanzó.