Pliego de licitación de colectivos: Advierten que habrá menos recorridos

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná advirtió que de los pliegos para el próximo llamado a licitación para el transporte urbano, se desprende la intención de achicar los recorridos de las líneas y reducir los horarios del servicio. "Así como están los pliegos, es terrible", dijo Alicia Glausser.



Los asambleístas entregaron cada uno de los concejales de Paraná un "estudio completo de los pliegos" para la licitación del transporte. "Así como está es terrible", denunció Glausser, integrante de la Asamblea.



Sostuvo que se "achican todos los recorridos, porque achican los kilometrajes de las líneas". Como consecuencia, "habrá lugares a donde no llegarán los colectivos", cuestionó.



También se reducen los horarios. "Van a funcionar de 6 a 22", advirtió y agregó que "después de esa hora tres de las líneas tendrán un sólo colectivo para andar y cobrarán un 30 por ciento más de tarifa".



Como ejemplo del achicamiento del que habla, la vecina comentó que la Línea 10, que sale de Santa Lucía hacia la Toma, dejará de funcionar tal como lo hace ahora. Según el nuevo pliego, la Línea saldrá de Santa Lucía pero irá "hacia Casa de Gobierno y luego vuelve hacia el barrio". De este modo va a quedar "toda la zona norte sin cubrir".



Otro punto que cuestionan es que ahora "se piden menos unidades en circulación de las que se pedían en el año 1984".



Reclamos

Glausser comentó a APF que la Asamblea reclama una extensión del horario. "Por lo menos desde las 5 hasta las 0:30, porque en todos los horarios la gente va y viene de sus trabajos, de la escuela nocturna, de los hospitales", apuntó.



Luego señaló que "no hay nada claro" respecto a las "Líneas de transferencia combinadas" y que "tampoco se habla en los pliegos sobre quién va a cargar con la infraestructura", entre otras cosas, la instalación de garitas y la señalización.



Cuestionó además que el transporte urbano de pasajeros es "un monopolio" y que en los propios pliegos para renovar el servicio se habla de que una empresa, ERSA, tienen "el 70 por ciento del servicio y el 30 por ciento la otra empresa", Mariano Moreno. Glausser consideró que esta última firma "no existe", que "es simulada" y que en rigor en Paraná hay "una sola empresa", por lo tanto el servicio "es un monopolio", lo cual no está permitido.





udiencia



Por último, la vecina aseguró que la Asamblea participará de la audiencia pública que se realizará el 29 de diciembre próximo, justamente para abordar este tema.



"Nos estamos preparando para participar. Queremos hacerle saber a los ciudadanos de Paraná que hemos llegado hasta esta instancia, hemos luchado para que todo sea mejor para todos. Y si no sale, lo lamentamos mucho, pero la lucha la venimos llevando adelante". Documento A continuación se transcribe completo el documento que este jueves fue entregado a la totalidad de los concejales de Paraná:





"La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná expone a la comunidad las siguientes opiniones surgidas del análisis y debate en comisión y plenario de ciudadanos, referidas al Marco Regulatorio, Pliegos de Licitación del Sistema de Transporte de Paraná y situación en general de la movilidad urbana.





Respecto al nuevo Marco Regulatorio:



En el Art. 112 se fijó un plazo al Departamento Ejecutivo Municipal de 30 días corridos para elaborar los pliegos de licitación: se sobrentiende que en un plazo tan exiguo es imposible que se elabore un Plan Estratégico del Transporte Público y dada su importancia solicitamos a las autoridades municipales la prórroga de la actual concesión.



No se establece el objetivo de mejorar el servicio para obtener una calidad en su prestación que signifique la posibilidad real de desalentar el uso del transporte particular en la movilidad urbana.



Tampoco se tuvieron en cuenta las recomendaciones de los costosísimos estudios encargados por el Municipio en los últimos años ni las realizadas por el Defensor del Pueblo a principios del corriente.



En los fundamentos, contradictoriamente, se habla de "tránsito preferencial para el Transporte Público" pero por otro lado se consagra la eliminación de las paradas y recorridos en la Plaza 1° de Mayo y las 30 manzanas más céntricas, situación que le da preferencia a los vehículos particulares.



También los fundamentos dicen "minimizar el impacto ambiental", sin embargo los cambios en el tránsito del centro dieron prioridad a los automóviles con toda su carga de ineficiencia energética (con similar gasto de combustible y emisión contaminante un colectivo transporta hasta 50 veces lo que un transporte particular).



La Ordenanza hace referencia a "colocar la inclusión social como elemento prioritario para un modelo de crecimiento con equidad" en franca contradicción con el reciente cambio de recorrido de líneas en el centro, produciendo la exclusión de decenas de miles de ciudadanos que todos los días deben llegar caminando desde las actuales paradas a varias cuadras de sus destinos, creando en pleno siglo XXI un "Apartheid" (separación social) discriminatoria y antirrepublicana.



Debía ser preciso en la exigencia de información pública de todos los datos que hacen al servicio: pasajes vendidos, categoría, kilómetros recorridos, cantidad de unidades en servicio, costos y beneficios, acceso público a toda la información de GPS en tiempo real, en función de un derecho democrático y el carácter público del servicio.



También solicitamos modificar el tope de 20% de coches con acceso para personas con movilidad reducida y requerir el 100% en etapas, generando un factor de competencia entre los oferentes.



Fundamentándose en el artículo 30° de la Constitución Provincial: "la fijación de una tarifa justa, razonable y transparente" se omite citar el mismo artículo cuando indica "previendo la participación de Asociaciones de los Consumidores y Usuarios". Así, se produce la ausencia de representantes directos de los usuarios -uno por la Federación de Estudiantes Secundarios, otro por Universitarios, uno de Adultos Mayores, el de los Trabajadores y el de las Asociaciones Vecinales- garantía indispensable en el control y gestión del servicio generando un retroceso en los sensibles derechos consagrados desde la Constitución de 1994.



La Ley Orgánica de Municipios establece claramente que las concesiones de servicios públicos no pueden otorgarse en monopolio. El Marco Regulatorio no evita esta situación. La inconveniencia es claramente la posibilidad que Usuarios y Municipio sean extorsionados por quien monopoliza el servicio regulando en última instancia la calidad en función de su rentabilidad. Tenemos experiencia de lo que esto significa en la historia de Paraná: el manejo de las frecuencias por los concesionarios regula el costo y en consecuencia se transforma en el mecanismo simple de ampliar arbitrariamente las ganancias.



Omisión de derechos adquiridos o a futuro respecto a la gratuidad del boleto estudiantil: primario, secundario y universitario y de los boletos subsidiados. En el seno del mismo frente oficialista se produjo la disidencia sobre la radicación de las unidades y la consecuente tributación.



Al presente, habiéndose promulgado la Ordenanza Marco Regulatorio, señalamos la falta de cumplimiento de los Art. 101 al 109 respecto al Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral Transporte Urbano para aportar información al proceso licitatorio en base a lo recepcionado de cualquier entidad o grupo social de usuarios (Art. 103).



Respecto a los nuevos pliegos



20% menos de tiempo de servicio regular (de 19 horas 30 min actuales a un promedio propuesto de 15 horas 40 min) lo que implicaría la falta de atención a las actividades laborales, educativas, culturales y de salud que se extienden más allá de las 22 hs.



Los recorridos propuestos no garantizan la cobertura geográfica de todos los actuales usuarios.



Un tercio de los recorridos actuales son eliminados drásticamente quedando zonas y barrios con servicios tradicionales y muy antiguos fuera del área de cobertura de los colectivos. Los trayectos se han replanteado arbitrariamente e inconsultamente; en algunos casos se han simplificado y rediseñado en dibujos más directos pero a costa de reducir dramáticamente los barrios y zonas servidos hasta hoy.



Reducción de un 44% en los kilómetros recorridos respecto a las actuales líneas.



Se proponen sólo dos líneas de Servicio Nocturno durante 8 horas diarias con 70 minutos de frecuencia mínima y tarifa 30% superior a la básica, con recorridos que nada tienen que ver con las líneas regulares.



La población de la ciudad ha crecido un 63% desde la última licitación de 1984 y la superficie ocupada por barrios nuevos mucho más. Sin embargo ahora se disminuye el servicio a licitar agregando un nuevo retroceso en la calidad.



Los valores de referencia para tarifa aportados en el pliego (Anexo 11 ? Balance de Compensación de Agosto de 2016) de $20,82 sin compensación de subsidios, resulta en un boleto de $10,50 para ese mes/año, considerando dicha compensación.



No se aclara quién pagará este subsidio ni qué compromiso asume el Municipio en este sentido.



Se repite la perversidad de enunciar en los fundamentos de la ordenanza los mismos lemas del Marco Regulatorio: "dar prioridad al transporte público" y "mejoras para los usuarios"; y por otro lado en el articulado definir una dramática reducción de los servicios en trayectos ofrecidos, unidades, horario total de la prestación en los días hábiles y en los fines de semana y feriados. Las frecuencias definidas en el proyecto de pliego (única determinación que atiende el reclamo de los usuarios) con un Órgano de Control que está integrado también por el controlado (el concesionario) correrán el mismo destino que las que fijó el pliego de 1984. Toda la historia de la concesión nos dice que lo único que ha funcionado es una junta paritaria de negociación entre el Municipio y el concesionario monopólico que establece los ajustes de las frecuencias en función de las ganancias empresarias y no de las necesidades de los usuarios.



Los ciudadanos de Paraná debemos rechazar este proyecto de Pliego y todo el proceso encaminado a entregar en monopolio la nueva concesión, exigiendo a las autoridades la prórroga de la concesión actual y que destine todo el tiempo que sea necesario para replantear el proceso que está reduciendo y empeorando el servicio de Transporte Urbano de Pasajeros".