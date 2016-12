Vidaer realiza una vigilia frente a Tribunales

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Como todos los años, en coincidencia con el aniversario de muerte de Roque Grinóvero, Vidaer realiza la última vigilia del año frente a Tribunales. El caso es el más antiguo y aún no tiene resolución por parte de la Justicia. Estarán en el lugar hasta este viernes a las 13.



La viuda de Grinóvero, indicó a Elonce TV que "pasaron 13 años, no hubo avances prácticamente porque en la causa no aparecen testigos. Todavía hay recompensa pero no hay testigos. Nadie se anima a contar y después de tantos años la esperanza de que aparezca alguien son muy pocas". En ese sentido, contó que pidieron hace dos años que se amplíe el monto de la recompensa.



Además, destacaron la media sanción que tiene el proyecto de ley de Fondo de Recompensas en Entre Ríos. "Fue un gran avance después de tantos años, esperamos que el año que viene salga", dijeron. Elonce.com