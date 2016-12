Buscan a un adolescente de 15 años que se ausentó de su casa

Alan Franco Miguel Suárez, de 15 años falta de su hogar desde ayer martes, a las 14. La familia vive en calle Simón Bolívar 855. "Tuvimos una discusión, se fue y hasta el día de hoy, no volvió. No sabemos de él, nada", dijo a Elonce TV, su madre.



El adolescente tiene 1,60 m de estatura, concurre a la EET Nº 5 "Malvinas Argentinas" y ya estaba de vacaciones, contó su madre. Manifestó que en anteriores ocasiones, el chico se ausentaba de su casa, al discutir con su madre, "por pleitos normales de una casa, pero siempre volvía enseguida, esta vez no", lo que hizo que realizaran la exposición en Minoridad.



La familia vivió antes en Santa Fe, por lo que la búsqueda se extiende a la vecina provincia, mencionó la mujer.



"Se fue con lo puesto, no tiene celular, porque no le gusta usar un teléfono. Sus amiguitos son sanos, del barrio. Le gusta andar en bicicleta, jugar al fútbol", acotó.



El chico vestía al momento de ausentarse de su casa, short negro, remera verde clarito con cuello, zapatillas azules. Elonce.com.